Польша находится в состоянии гибридной войны с РФ и Беларусью

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна уже много лет находится в состоянии гибридной войны с Россией и Беларусью. Ситуация в Европе значительно меняется.

Об этом Кароль Навроцкий сообщил во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским 19 декабря.

Польша в состоянии гибридной войны с двумя странами

Навроцкий заявил, что Польша в состоянии гибридной войны с РФ и Беларусью уже много лет.

"Это атаки дронов, уничтожение польской инфраструктуры... Мы осознаем, что что-то в Европе меняется", — отметил польский президент.

В то же время украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на территорию Беларуси завершается перемещение "Орешника". По его словам, понятно, где он будет и эту информацию.

"Партнеры сами будут решать, как реагировать на это. Украина показывала им дистанцию, на которую он будет действовать. Это угроза многим странам. "Орешник" дронами сбить невозможно. Россияне били им по Украине, поэтому знаем, как с ним бороться", — подчеркнул президент.

Напомним, во время встречи Навроцкий упрекнул Зеленского в неблагодарности за помощь Польше. Польский лидер отметил, что такие настроения фиксируются и в социологических опросах.

В то же время Зеленский заявил, что Украина предлагает Польше опыт защиты в войне. Киев может сотрудничать с Варшавой в вопросе безопасности на море.