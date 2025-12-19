Відео
Головна Новини дня Польща у стані гібридної війни з двома країнами, — Навроцький

Польща у стані гібридної війни з двома країнами, — Навроцький

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 14:09
Польща перебуває у стані гібридної війни з РФ та Білоруссю
Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що його країна вже багато років перебуває у стані гібридної війни з Росією та Білоруссю. Ситуація в Європі значно змінюється.

Про це Кароль Навроцький повідомив під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським 19 грудня. 

Читайте також:

Польща у стані гібридної війни з двома країнами

Навроцький заявив, що Польща у стані гібридної війни з РФ та Білоруссю вже багато років.

"Це атаки дронів, нищення польської інфраструктури... Ми свідомі, що щось в Європі змінюється", — зазначив польський президент.

Водночас український лідер Володимир Зеленський повідомив, що на територію Білорусі завершується переміщення "Орєшніка". За його словами, зрозуміло, де він буде і цю інформацію.

"Партнери самі вирішуватимуть, як реагувати на це. Україна показувала їм дистанцію, на яку він діятиме. Це загроза багатьом країнам. "Орєшнік" дронами збити неможливо. Росіяни били ним по Україні, тож знаємо, як з ним боротися", — наголосив президент. 

Нагадаємо, під час зустрічі Навроцький дорікнув Зеленському у невдячності за допомогу Польщі. Польський лідер зазначив, що такі настрої фіксуються й у соціологічних опитуваннях.

Водночас Зеленський заявив, що Україна пропонує Польщі досвід захисту у війні. Київ може співпрацювати з Варшавою у питанні безпеки на морі.

Польща Білорусь війна Росія Кароль Навроцький
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
