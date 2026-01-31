Польша построит "Стену дронов" за 4,3 млрд долларов

Российские дроны. Иллюстративное фото: Anatoliy Amelin

Польша начнет строительство своей системы защиты от беспилотников ("стены дронов"), чтобы обеспечить безопасность своего воздушного пространства от угроз со стороны России. Страна уже заключила контракт на 4,3 млрд долларов.

Польша заключила сделку о создании "стены дронов" для сдерживания РФ

Как пишет издание, Варшава пытается устранить пробелы в своей противовоздушной обороне после инцидента в сентябре, когда НАТО подняло в воздух истребители для перехвата около 20 дронов, которые пересекли границу Польши во время комбинированной атаки РФ по Украине. Это в свою очередь, вынудило Альянс развернуть дорогостоящие ракеты против дешевых беспилотников.

Что же касается самой Польши, в 30 января Агентство вооружений заключило контракт с государственной компанией Polska Grupa Zbrojeniowa SA и норвежской компанией Kongsberg Defense & Aerospace на строительство защитного экрана стоимостью около 15 млрд злотых (4,3 млрд долларов).

Так называемые "стена беспилотников", которая, как ожидается, будет готова в течение двух лет, будет основана на многоуровневой сети радаров, средств радиоэлектронной борьбы, пулеметов и малокалиберных ракет.

Компания Kongsberg, которая планирует увеличить производственные мощности в Польше для поддержки роста объемов выпуска оборонных систем, заявила, что ее часть контакта оценивается примерно в 1,7 млрд долларов.

"В Европе нет другого примера столь интегрированной, интеллектуальной системы борьбы с беспилотниками", — заявил премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции под Варшавой.

По словам польского премьера, новая система будет частично финансироваться за счет программы оборонных займов SAFE Европейского Союза. Поскольку 44 млрд евро из фонда SAFE зарезервировано для Польши, это делает страну крупнейшим получателем средств этого финансового инструмента на сумму 150 млрд долларов.

