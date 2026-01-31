Польща побудує "Стіну дронів" за 4,3 млрд доларів

Російські дрони. Ілюстративне фото: Anatoliy Amelin

Польща почне будівництво своєї системи захисту від безпілотників ("стіни дронів"), щоб забезпечити безпеку свого повітряного простору від загроз з боку Росії. Країна вже уклала контракт на 4,3 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Польща уклала угоду про створення "стіни дронів" для стримування РФ

Як пише видання, Варшава намагається усунути прогалини у своїй протиповітряній обороні після інциденту у вересні, коли НАТО підняло в повітря винищувачі для перехоплення близько 20 дронів, які перетнули кордон Польщі під час комбінованої атаки РФ по Україні. Це, своєю чергою, змусило Альянс розгорнути дорогі ракети проти дешевих безпілотників.

Що ж стосується самої Польщі, 30 січня Агентство озброєнь уклало контракт із державною компанією Polska Grupa Zbrojeniowa SA та норвезькою компанією Kongsberg Defense & Aerospace на будівництво захисного екрану вартістю близько 15 млрд злотих (4,3 млрд доларів).

Так звана "стіна безпілотників", яка, як очікується, буде готова протягом двох років, буде заснована на багаторівневій мережі радарів, засобів радіоелектронної боротьби, кулеметів і малокаліберних ракет.

Компанія Kongsberg, яка планує збільшити виробничі потужності в Польщі для підтримки зростання обсягів випуску оборонних систем, заявила, що її частина контакту оцінюється приблизно в 1,7 млрд доларів.

"У Європі немає іншого прикладу настільки інтегрованої, інтелектуальної системи боротьби з безпілотниками", — заявив прем'єр-міністр Дональд Туск на прес-конференції під Варшавою.

За словами польського прем'єра, нова система буде частково фінансуватися за рахунок програми оборонних позик SAFE Європейського Союзу. Оскільки 44 млрд євро з фонду SAFE зарезервовано для Польщі, це робить країну найбільшим одержувачем коштів цього фінансового інструменту на суму 150 млрд доларів.

Нагадаємо, у вересні 2025 року стало відомо, що Україна приєднається до проєкту "стіна дронів" для захисту Європи.

Днями ми писали, що Міноборони України разом з американською компанією SpaceX вже працюють над проблемою використання Starlink на російських безпілотниках.