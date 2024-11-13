В Минэкономики рассказали, сколько украинцев вернутся после войны

Половина украинцев хотят вернуться из-за границы, — Соболев
Половина украинцев, уехавших за границу, захотят вернуться домой после завершения войны. Есть и те, кто готов это сделать сейчас, но для этого не хватает условий.
Об этом рассказал заместитель министра экономики Алексей Соболев на конференции ReBuild Ukraine в среду, 13 ноября.
Условия возвращения переселенцев в Украину
По словам замминистра, чтобы украинцы возвращались из-за границы, им нужно помочь. В частности, речь идет о трудоустройстве и проживании.
"Мы знаем, что половина из них хочет вернуться в Украину после завершения войны. И мы знаем, что 10-20% могли бы сделать это прямо сейчас, но им нужна работа, деньги, жилье", — сказал Соболев.
Он также подчеркнул, что строительство нового жилья будет заставлять украинцев возвращаться домой из-за границы. Кроме того, Соболев высказался и о ветеранах. Он отметил, что Украина должна способствовать возвращению ветеранов в общество. Лучший вариант для этого — предпринимательство. Именно поэтому государство вместе с партнерами реализует много программ по этому поводу.
Сказал заместитель министра экономики и о том, что важно переквалифицировать женщин в мужские профессии. И, по его словам, в Украине успешно работают над этим.
Напомним, переселенцы у Винницкой и Днепропетровской областях могут получить финансовую поддержку для аренды жилья.
Правительство развернуло масштабную программу поддержки для граждан Украины зимой. В рамках этой программы украинцы получат субсидии, скидки на аренду жилья и выплаты по закупке твердого топлива.
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