В Мінекономіки розповіли, скільки українців повернуться після війни

Pаступник міністра економіки Олексій Соболев. Фото: Олексій Соболев/Facebook

Половина українців, які виїхали за кордон, захочуть повернутися додому після завершення війни. Є й ті, хто готовий це зробити зараз, але для цього бракує умов.

Про це розповів заступник міністра економіки Олексій Соболев під час конференції ReBuild Ukraine у середу, 13 листопада.

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За словами заступника міністра, аби українці повертались з-за кордону, їм потрібно допомогти. Зокрема йдеться про працевлаштування та проживання.

"Ми знаємо, що половина з них хоче повернутись в Україну після завершення війни. І ми знаємо, що 10-20% могли б зробити це прямо зараз, але їм потрібна робота, гроші, житло", — сказав Соболев.

Він також наголосив, що будівництво нового житла змушуватиме українців повертатися додому з-за кордону. Крім того, Соболев висловився і про ветеранів. Він зазначив, що Україна повинна сприяти поверненню ветеранів в суспільство. Найкращий варіант для цього — підприємництво. Саме тому держава разом з партнерами реалізує багато програм щодо цього.

Наголосив заступник міністра економіки й про те, що важливо перекваліфіковувати жінок на чоловічі професії. І за його словами, в Україні успішно працюють над цим.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи у Вінницькій та Дніпропетровській областях можуть отримати фінансову підтримку для оренди житла.

Уряд розгорнув масштабну програму підтримки для громадян України взимку. В рамках цієї програми українці отримають субсидії, знижки на оренду житла та виплати на закупівлю твердого палива.