Андрей Коломиец вернулся в Украину - что известно

Андрей Коломиец. Фото: facebook.com/crimeahrg

В Украину из России вернулся политзаключенный Андрей Коломиец. Кремль сначала посадил его в тюрьму, а затем депортировал за границу.

Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге, передает РБК-Украина.

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Андрей Коломиец вернулся в Украину

"Многие из вас спрашивали о судьбе украинского политзаключенного Андрея Коломийца. Напомню для тех, кто не в контексте этой информации, на днях 7 июля Россия депортировала в грузинский пункт "Дарьяли" гражданина Украины Андрея Коломийца. Это политзаключенный, его политзаключенным признала резолюция Европарламента еще в 2018 году", — отметил Тихий.

Он подчеркнул, что Коломиец является гражданином Украины, который участвовал в протестах Евромайдана. Его задержали 15 мая 2015 года в Крыму по сфабрикованным политически мотивированным обвинениям и впоследствии приговорили так называемым "Киевским судом" в Симферополе к 10 годам заключения.

"Собственно, после завершения этого срока наказания, которое несправедливо, РФ депортировала этого гражданина к российско-грузинской границе. Как только посольство Украины в Грузии узнало о факте пребывания в этом пункте пропуска, немедленно консулы установили с ним контакт", — добавил спикер МИД.

Оказалось, что мужчина не имел документов, удостоверяющих личность, и именно это стало причиной его пребывания в пункте пропуска.

"Сделали ему очень быстро эти документы, все оформили и после этого посольства Украины в Грузии и Молдове организовали переход Андрея Коломийца в Грузию, дальнейшее его путешествие в Молдову и по состоянию на сейчас я могу подтвердить, что он уже на территории Украины", — подчеркнул Тихий.

Недавно, Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл все детали большого обмена пленными. Он отметил, что с начала июня этого года на родную землю удалось вернуть сотни украинцев.

Впоследствии Служба безопасности Украины показала эксклюзивные кадры обмена военнопленными с Россией.