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Політвʼязень Коломієць повернувся до України через 10 років

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 18:52
Андрій Коломієць повернувся в Україну - що відомо
Андрій Коломієць. Фото: facebook.com/crimeahrg

В Україну з Росії повернувся політвʼязень Андрій Коломієць. Кремль спочатку увʼязнив його, а потім депортував за кордон.

Про це повідомляє спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, передає РБК-Україна.

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Андрій Коломієць повернувся в Україну

"Багато з вас питали про долю українського політв'язня Андрія Коломійця. Нагадаю для тих, хто не в контексті цієї інформації, днями 7 липня Росія депортувала до грузинського пункту "Дарьялі" громадянина України Андрія Коломійця. Це політв'язень, його політв'язнем визнала резолюція Європарламенту ще 2018 року", — зазначив Тихий.

Він наголосив, що Коломієць є громадянином України, який брав участь у протестах Євромайдану. Його затримали 15 травня 2015 року в Криму за сфабрикованими політично мотивованими обвинуваченнями та згодом засудили так званим "Київським судом" у Сімферополі до 10 років ув'язнення.

"Власне, після завершення цього строку покарання, яке несправедливо, РФ депортувала цього громадянина до російсько-грузинського кордону. Щойно посольство України в Грузії дізналося про факт перебування в цьому пункті пропуску, негайно консули встановили з ним контакт", — додав спікер МЗС.

Виявилося, що чоловік не мав документів, які посвідчують особу, і саме це стало причиною його перебування в пункті пропуску.

"Зробили йому дуже швидко ці документи, все оформили і після цього посольства України в Грузії та Молдові організували перехід Андрія Коломійця в Грузію, подальшу його подорож до Молдови і станом на зараз я можу підтвердити, що він уже на території України", — підкреслив Тихий.

Нещодавно, Президент України Володимир Зеленський розкрив усі деталі великого обміну полоненими. Він зазначив, що з початку червня цього року на рідну землю вдалося повернути сотні українців.

Згодом Служба безпеки України показала ексклюзивні кадри обміну військовополоненими з Росією.

МЗС в'язниця Україна війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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