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Политтехнологи РФ получили задачу снизить поддержку Украины во Франции

30 декабря 2023 23:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Политтехнологи РФ получили задачу снизить поддержку Украины во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин. Фото: Associated Press
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские власти дали новую задачу для своих политтехнологов. Они должны снизить поддержку Украины во Франции и увеличить количество приверженцев сближения с Россией.

Об этом сообщает Washington Post.

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Российские политтехнологи получили очередную пропагандистскую задачу от Кремля. Они должны увеличить во Франции количество противников поддержки и сторонников сближения с РФ.

Такую "миссию" поручил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Политтехнологи должны как можно сильнее разжечь политическую рознь во Франции. Путем распространения через соцсети и французских политических деятелей, лидеров общественного мнения и активистов пропаганды и фейков. Редакция издания в своем материале не указала имена политтехнологов, задействованных в задаче РФ.

"Эти документы показывают, что цель Москвы — взорвать поддержку Украины и ослабить решимость НАТО", — отметили в издании.

С точки зрения журналистов эти усилия РФ аналогичны происходящему в Германии, "где Кремль попытался объединить крайне правых и крайне левых в антивоенный альянс".

Какие настроения должны продвигать политтехнологи РФ во Франции

Среди главных тезисов, которые будут продвигать российские политтехнологи, будут, в частности, утверждение, что западные санкции против России нанесли ущерб французской экономике из-за спада торговли, в результате которого страна рискует впасть в "глубочайший социальный и экономический кризис последних лет". Кроме того, в документах указаны утверждения о том, что поставляя оружие Украине Франция сама осталась без боеприпасов для обороны.

По данным издания, Кириенко дал указ о том, чтобы российские эксперты продвигали сообщения, увеличившие во Франции количество тех, кто не хочет "платить за войну другой страны". Они должны создать у населения "страх перед прямой конфронтацией с Россией и началом третьей мировой войны с участием Европы", а также количество желающих "диалога с Россией о построении общей европейской архитектуры безопасности" должно возрасти.

Следующий тезис касается США. Эта страна должна быть представлена в виде якобы использующей Украину как инструмент для ослабления позиций России в Европе.

В РФ же существование таких задач и документов не подтверждают. К примеру, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это очередной фейк.

Напомним, российские власти запланировали очередную гибридную и информационно-психологическую кампанию против Украины и ее верховного руководства. В Главном управлении разведки Украины раскрыли цели очередной пропаганды Кремля.

Добавим, Россия инициировала проведение неформального заседания Совбеза ООН. Стало известно, что РФ планирует назвать новые планы по войне в Украине и распространить очередные нарративы Кремля.

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