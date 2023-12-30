Росія придумала, як скасувати підтримку України з боку Франції, — Washington Post

Президент Франції Емманюель Макрон і Президент РФ Володимир Путін. Фото: Associated Press

Російська влада дала нове завдання своїм політтехнологам. Вони мають знизити підтримку України у Франції та збільшити кількість прихильників зближення з Росією.

Про це повідомляє Washington Post.

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Російські політтехнологи отримали чергове пропагандистське завдання від Кремля. Вони повинні збільшити у Франції кількість противників підтримки України та прихильників зближення з РФ.

Таку "місію" доручив перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Політтехнологи мають якомога сильніше розпалити політичну ворожнечу у Франції. Шляхом розповсюдження через соцмережі та французьких політичних діячів, лідерів громадської думки та активістів пропаганди і фейків. Редакція видання у своєму матеріалі не зазначила імена політтехнологів, які задіяні у завданнях РФ.

"Ці документи показують, що мета Москви — підірвати підтримку України та послабити рішучість НАТО", — вказали у виданні.

З погляду журналістів, ці зусилля РФ аналогічні тому, що відбувається в Німеччині, "де Кремль спробував об'єднати вкрай правих і вкрай лівих в антивоєнний альянс".

Які настрої мають просувати політтехнологи РФ у Франції

Серед головних тез, які просуватимуть російські політтехнологи будуть, зокрема, твердження, що західні санкції проти Росії завдали шкоди французькій економіці через спад торгівлі, внаслідок якого країна ризикує впасти в "найглибшу соціальну та економічну кризу останніх років". Крім того, у документах вказані твердження про те, що, постачаючи зброю Україні, Франція сама залишилися без боєприпасів для оборони.

За даними видання, Кирієнко дав указ про те, щоб російські експерти просували повідомлення, які збільшили б у Франції кількість тих, хто не хоче "платити за війну іншої країни". Вони повинні створити у населення "страх перед прямою конфронтацією з Росією та початком третьої світової війни за участю Європи", а також кількість тих, хто хоче "діалогу з Росією про побудову спільної європейської архітектури безпеки", має зрости.

Наступний тезис стосується США. Ця країна має бути подана у вигляді тієї, що нібито використовує Україну як інструмент для ослаблення позицій Росії в Європі.

Натомість у РФ існування таких завдань та документів не підтверджують. Наприклад, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це черговий фейк.

Нагадаємо, російська влада запланувала чергову гібридну та інформаційно-психологічну кампанію проти України та її верховного керівництва. В Головному управлінні розвідки України розкрили мету та цілі чергової пропаганди Кремля.

Додамо, Росія ініціювала проведення неформального засідання Ради безпеки ООН. Стало відомо, що РФ планує назвати нові плани щодо війни в Україні та поширити чергові наративи Кремля.