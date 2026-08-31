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Главная Новости дня Полиция трех стран ликвидировала международный наркобизнес

Полиция трех стран ликвидировала международный наркобизнес

Ua ru
31 августа 2026 12:24
Правоохранители ликвидировали вербовочные точки международного наркосиндиката
Правоохранители и задержанные фигуранты. Фото: Нацполиция

Украинские полицейские в сотрудничестве с правоохранительными органами Казахстана и Албании провели масштабную спецоперацию и ликвидировали вербовочные звенья международного наркосиндиката "Химпром". Под видом предложений "легкого заработка" фигуранты привлекали людей через сеть колл-центров на должности химиков, курьеров и логистов. Кроме того, они применяли насилие к несогласным.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает Новини.LIVE.

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Ликвидация международного наркобизнеса

Организатором разветвленной сети оказался 36-летний гражданин РФ под псевдонимом "Мексиканец", который скрывается за границей. С помощью фейковых объявлений о "легком заработке" в сети злоумышленники привлекали людей в подконтрольные колл-центры.

Затримання фігуранта
Задержание фигуранта. Фото: Нацполиция

Операторы вербовали сотрудников на четко определенные должности — HR-менеджеров, химиков, "закладчиков", курьеров, логистов и почтовиков. Внутри сети царила жесткая система штрафов, а при попытке выхода из наркобизнеса к людям применяли физическое насилие и незаконное лишение свободы.

"Деятельность "Химпрома" носила международный характер. Для координации расследования Украина создала совместные следственные группы (Joint Investigation Team, JIT) с Албанией и Казахстаном. В рамках международного сотрудничества правоохранители выявляли организаторов и исполнителей, каналы вербовки и лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков в разных странах", — говорится в сообщении.

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Ліквідація міжнародного наркобізнесу
Правоохранители и задержанные злоумышленники. Фото: Нацполиция
Ліквідація міжнародного наркобізнесу
Разоблачение фигурантов. Фото: Нацполиция

Ликвидация инфраструктуры преступного сообщества осуществлялась поэтапно в течение 2025–2026 годов:

  • в августе 2025 года правоохранители в Украине провели 26 обысков в помещениях колл-центров, в ходе которых изъяли около 4 тысяч цифровых доказательств. Анализ полученной информации помог выявить 31 Telegram-магазин, установить их организаторов и исполнителей, а также идентифицировать сотни завербованных участников;
  • в марте этого года в Албании правоохранительные органы передали в суд уголовное дело в отношении двух граждан Украины, которые незаконно удерживали операторов вербовочных колл-центров и применяли к ним физическую силу и насилие;
  • в мае этого года полицейские при участии представителей правоохранительных органов Казахстана провели 70 обысков в Киеве и области, в результате чего пресечена деятельность вербовочных ячеек и разоблачены 27 активных участников;
  • в течение июля-августа 2026 года в Казахстане проведено 15 обысков и задержано 17 участников преступной организации.
Затримання зловмисників
Обыски и задержания. Фото: Нацполиция

Заключительная фаза международной спецоперации предусматривала полную блокировку работы сети вербовочных колл-центров в Украине и задержание причастных к ней лиц. При участии казахстанских правоохранителей и при поддержке спецподразделений полиции украинские силовики провели 35 обысков в жилищах фигурантов. Следственные действия прошли в пяти областях Украины и Киеве.

"В результате ликвидированы два вербовочных звена преступного сообщества «Химпром». В ходе следственных действий изъяты цифровые доказательства, а также наркотические средства и вещества для их изготовления: 3 600 джойнтов, 24 килограмма смеси для их изготовления с содержанием синтетического каннабиноида PINACA и более 1 900 расфасованных пакетиков", — говорится в сообщении.

Наркотики, які вилучили правоохоронці
Результаты обысков. Фото: Нацполиция
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Найденные наркотики. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали семерых человек, среди которых организаторы схемы и лица, занимавшиеся вербовкой. В то же время следователи сообщили о подозрении девяти фигурантам. Квалификация их действий зависит от роли каждого в незаконной деятельности.

Среди фигурантов дела — лидер преступного сообщества "Химпром" и его соорганизатор. Обоим объявили подозрение заочно. Им инкриминируют создание, руководство преступным сообществом или организацией, а также участие в ней, а также организацию и участие в незаконном производстве, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Масштабную спецоперацию провели оперативники Департамента по борьбе с наркопреступностью и следователи Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора. К мероприятиям также присоединились Интерпол, DEA, а также правоохранительные органы Казахстана и Албании. Операция координировалась совместно с подразделениями Национальной полиции в Киеве и пяти областях Украины.

"В условиях войны вербовочные центры представляют опасность не только как инструмент наркобизнеса. Такая инфраструктура потенциально может использоваться для вовлечения людей в террористическую и иную насильственную деятельность. Полиция призывает граждан критически относиться к предложениям "легкого заработка": за привлекательной вакансией в интернете может скрываться преступная сеть", — добавили в Нацполиции.

Как писали Новини.LIVE, СБУ раскрыла международную наркогруппировку, которая наладила контрабанду тяжелых наркотиков из стран Южной Европы в Украину. Преступники получали от незаконной деятельности 15–20 миллионов гривен прибыли ежемесячно.

Ранее в Одесской области задержали 19-летнюю жительницу другой области, которую подозревают в попытке незаконно вывезти за границу около трех килограммов особо опасного психотропного вещества. Для маскировки запрещённого груза девушка спрятала его в консервных банках.

наркотики обыски Украина Албания Казахстан Нацполиция
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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