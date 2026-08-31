Правоохоронці ліквідували вербувальні осередки міжнародного наркосиндикату

Правоохоронці та затримані фігуранти. Фото: Нацполіція

Українські поліцейські у взаємодії з правоохоронцями Казахстану та Албанії провели масштабну спецоперацію та ліквідували вербувальні ланки міжнародного наркосиндікату "Хімпром". Під виглядом пропозицій "легкого заробітку" фігуранти залучали людей через мережу call-центрів до функцій хіміків, курʼєрів та логістів. Крім того, вони застосовували насильство до незгодних.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає Новини.LIVE.

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Ліквідація міжнародного наркобізнесу

Організатором розгалуженої мережі виявився 36-річний громадянин РФ на псевдонім "Мексиканець", який переховується за кордоном. Через фейкові оголошення про "легкий заробіток" у мережі зловмисники залучали людей до підконтрольних call-центрів.

Затримання фігуранта. Фото: Нацполіція

Оператори вербували працівників під чітко визначені функції — HR-менеджерів, хіміків, закладників, кур'єрів, логістів та поштовиків. Усередині мережі панувала жорстка система штрафів, а при спробі виходу з наркобізнесу до людей застосовували фізичне насильство та незаконне позбавлення волі.

"Діяльність "Хімпрому" мала міжнародний характер. Для координації розслідування Україна створила спільні слідчі групи (Joint Investigation Team, JIT) з Албанією та Казахстаном. У межах міжнародної взаємодії правоохоронці встановлювали організаторів і виконавців, канали вербування та осіб, залучених до незаконного обігу наркотиків у різних країнах", — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці та затримані зловмисники. Фото: Нацполіція

Викриття фігурантів. Фото: Нацполіція

Знешкодження інфраструктури злочинної спільноти тривало поетапно протягом 2025–2026 років:

у серпні 2025 року правоохоронці в Україні провели 26 обшуків у приміщеннях call-центрів, під час яких вилучили близько 4 тисяч цифрових доказів. Опрацювання отриманої інформації допомогло виявити 31 Telegram-магазин, встановити їхніх організаторів і виконавців, а також ідентифікувати сотні завербованих учасників;

у березні цього року в Албанії правоохоронці скерували до суду кримінальне провадження щодо двох громадян України, які незаконно утримували операторів вербувальних call-центрів та застосовували до них фізичну силу і насильство;

у травні цього року поліцейські за участю представників правоохоронних органів Казахстану провели 70 обшуків у Києві та області, внаслідок чого припинено діяльність вербувальних осередків і викрито 27 активних учасників;

упродовж липня-серпня 2026 року у Казахстані проведено 15 обшуків і затримано 17 учасників злочинної організації.

Обшуки та затримання. Фото: Нацполіція

Фінальна фаза міжнародної спецоперації передбачала повне блокування роботи мережі вербувальних call-центрів в Україні та затримання причетних до неї осіб. За участю казахстанських правоохоронців і за підтримки спецпідрозділів поліції українські силовики провели 35 обшуків у помешканнях фігурантів. Слідчі дії відбулися у п’яти областях України та Києві.

"У результаті ліквідовано дві вербувальні ланки злочинної спільноти "Хімпром". Під час слідчих дій вилучено цифрові докази, а також наркотичні засоби та речовини для їх виготовлення: 3 600 джоінтів, 24 кілограми суміші для їх виготовлення із вмістом синтетичного канабіноїду PINACA та понад 1 900 розфасованих пакетиків", — йдеться у повідомленні.

Результати обшуків. Фото: Нацполіція

Знайдені наркотики. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали сімох людей, серед яких організатори схеми та особи, які займалися вербуванням. Водночас слідчі повідомили про підозру дев’ятьом фігурантам. Кваліфікація їхніх дій залежить від ролі кожного в незаконній діяльності.

Серед фігурантів справи — лідер злочинної спільноти "Хімпром" та його співорганізатор. Обом оголосили підозру заочно. Їм інкримінують створення, керівництво злочинною спільнотою чи організацією, а також участь у ній, а також організацію та участь у незаконному виробництві, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні або збуті наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів.

Масштабну спецоперацію провели оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю та слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора. До заходів також долучилися Інтерпол, DEA, а також правоохоронці Казахстану та Албанії. Операцію координували спільно з підрозділами Нацполіції у Києві та п’яти областях України.

"В умовах війни вербувальні центри становлять небезпеку не лише як інструмент наркобізнесу. Така інфраструктура потенційно може використовуватися для залучення людей до терористичної та іншої насильницької діяльності. Поліція закликає громадян критично ставитися до пропозицій "легкого заробітку": за привабливою вакансією в інтернеті може стояти злочинна мережа", — додали в Нацполіції.

Як писали Новини.LIVE, СБУ викрила міжнародне наркоугруповання, яке налагодило контрабанду важких наркотиків із країн Південної Європи до України. Злочинці отримували від незаконної діяльності 15-20 мільйонів гривень прибутку щомісяця.

Раніше на Одещині затримали 19-річну мешканку іншої області, яку підозрюють у спробі незаконно вивезти за кордон близько трьох кілограмів особливо небезпечної психотропної речовини. Для маскування забороненого вантажу дівчина заховала його у консервних банках.