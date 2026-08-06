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Главная Новости дня Полиция раскрыла случай незаконного суррогатного материнства: погибли двое детей

Полиция раскрыла случай незаконного суррогатного материнства: погибли двое детей

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Дата публикации 6 августа 2026 12:56
Полиция раскрыла незаконную схему суррогатного материнства в Киеве
Правоохранители во время раскрытия схемы незаконного суррогатного материнства. Фото: Нацполиция

Правоохранители раскрыли схему незаконного суррогатного материнства, организованную в Киеве. По версии следствия, к участию в программе привлекли украинку, которая находилась в затруднительном материальном положении. После преждевременных родов двое новорожденных впоследствии скончались в больнице.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины в четверг, 6 августа.

Поліція викрила схему незаконного сурогатного метринства
Правоохранители задерживают организаторов незаконной схемы. Фото: Нацполиция

Схема незаконного суррогатного материнства привела к смерти двух младенцев

Правоохранители раскрыли и задокументировали схему незаконного суррогатного материнства. По их данным, ее организовал руководитель частного медицинского центра репродуктивных технологий в Киеве.

По версии следствия, мужчина организовал незаконную коммерческую схему для иностранной супружеской пары и, воспользовавшись тяжелым материальным положением гражданки Украины, завербовал ее в качестве суррогатной матери. Женщина находилась в уязвимом положении из-за безработицы и финансовых трудностей. От неё скрыли информацию о предусмотренных договором штрафах в размере десятков тысяч долларов, а также о существенных ограничениях свободы передвижения.

Следователи установили, что у иностранной супружеской пары не было надлежащих медицинских показаний для применения вспомогательных репродуктивных технологий, предусмотренных законодательством Украины. Несмотря на это, подозреваемый допустил их к участию в программе, не обеспечив проведение обязательного медицинского обследования в соответствии с установленным порядком.

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После переноса эмбрионов женщина забеременела двойней, однако беременность завершилась преждевременными родами. Двое новорожденных впоследствии скончались в больнице.

Для сбора доказательной базы правоохранители провели ряд обысков в медицинских учреждениях, по местам проживания и в автотранспорте лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Мужчину задержали в порядке статьи 615 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении — вербовка человека с целью эксплуатации с использованием обмана и уязвимого положения, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Печерский районный суд города Киева избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 15 млн грн.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление причастности других участников схемы к совершению уголовного правонарушения и уведомление их о подозрении.

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Скриншот сообщения Нацполиции/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что более 90% государственных средств, выделенных на интернаты, тратятся на содержание учреждений и зарплаты персонала, а не на детей, заявила председатель правления Украинской сети за права ребенка Дарья Касьянова. По её словам, непосредственно на нужды воспитанников направляется лишь 5–7% финансирования. Одежду, канцелярские принадлежности и дорогостоящее лечение детей часто обеспечивают благотворители и волонтеры.

Новини.LIVE также сообщали, что в детском лагере "Артек Закарпатье" омбудсмен Дмитрий Лубинец выявил многочисленные нарушения прав детей, в частности антисанитарию, ненадлежащие условия проживания и проблемы с одеждой. В ходе проверки были зафиксированы гнилые продукты, плесень, отсутствие диетического питания для детей, которые в нем нуждаются, и другие недостатки. Лубинец требует установить ответственных должностных лиц и срочно устранить все нарушения.

дети расследование Нацполиция
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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