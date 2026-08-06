Полиция раскрыла незаконную схему суррогатного материнства в Киеве

Правоохранители во время раскрытия схемы незаконного суррогатного материнства. Фото: Нацполиция

Правоохранители раскрыли схему незаконного суррогатного материнства, организованную в Киеве. По версии следствия, к участию в программе привлекли украинку, которая находилась в затруднительном материальном положении. После преждевременных родов двое новорожденных впоследствии скончались в больнице.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины в четверг, 6 августа.

Правоохранители задерживают организаторов незаконной схемы. Фото: Нацполиция

Схема незаконного суррогатного материнства привела к смерти двух младенцев

Правоохранители раскрыли и задокументировали схему незаконного суррогатного материнства. По их данным, ее организовал руководитель частного медицинского центра репродуктивных технологий в Киеве.

По версии следствия, мужчина организовал незаконную коммерческую схему для иностранной супружеской пары и, воспользовавшись тяжелым материальным положением гражданки Украины, завербовал ее в качестве суррогатной матери. Женщина находилась в уязвимом положении из-за безработицы и финансовых трудностей. От неё скрыли информацию о предусмотренных договором штрафах в размере десятков тысяч долларов, а также о существенных ограничениях свободы передвижения.

Следователи установили, что у иностранной супружеской пары не было надлежащих медицинских показаний для применения вспомогательных репродуктивных технологий, предусмотренных законодательством Украины. Несмотря на это, подозреваемый допустил их к участию в программе, не обеспечив проведение обязательного медицинского обследования в соответствии с установленным порядком.

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Для сбора доказательной базы правоохранители провели ряд обысков в медицинских учреждениях, по местам проживания и в автотранспорте лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Мужчину задержали в порядке статьи 615 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении — вербовка человека с целью эксплуатации с использованием обмана и уязвимого положения, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Печерский районный суд города Киева избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 15 млн грн.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление причастности других участников схемы к совершению уголовного правонарушения и уведомление их о подозрении.

Скриншот сообщения Нацполиции/Facebook

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