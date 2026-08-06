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Головна Новини дня Поліція викрила незаконне сурогатне материнство: померли двоє дітей

Поліція викрила незаконне сурогатне материнство: померли двоє дітей

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Дата публікації: 6 серпня 2026 12:56
Поліція викрила незаконну схему сурогатного материнства у Києві
Правоохоронці під час викриття схеми незаконного сурогатного материнства. Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили схему незаконного сурогатного материнства, організовану в Києві. За версією слідства, до участі в програмі залучили українку, яка перебувала у скрутному матеріальному становищі. Після передчасних пологів двоє новонароджених згодом померли в лікарні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Національної поліції України у четвер, 6 серпня.

Поліція викрила схему незаконного сурогатного метринства
Правоохоронці затримують учасників незаконної схеми. Фото: Нацполіція

Схема незаконного сурогатного материнства призвела до смерті двох немовлят

Правоохоронці викрили та задокументували схему незаконного сурогатного материнства. За їхніми даними, її організував керівник приватного медичного центру репродуктивних технологій у Києві.

За версією слідства, чоловік організував незаконну комерційну схему для іноземного подружжя та, скориставшись скрутним матеріальним становищем громадянки України, завербував її як сурогатну матір. Жінка перебувала в уразливому становищі через безробіття та фінансові труднощі. Від неї приховали інформацію про передбачені договором штрафи на десятки тисяч доларів, а також суттєві обмеження свободи пересування.

Слідчі встановили, що іноземне подружжя не мало належних медичних показань для застосування допоміжних репродуктивних технологій, передбачених законодавством України. Попри це, підозрюваний допустив їх до участі в програмі, не забезпечивши проведення обов'язкового медичного обстеження відповідно до встановленого порядку.

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Після перенесення ембріонів жінка завагітніла двійнею, однак вагітність завершилася передчасними пологами. Двоє новонароджених згодом померли в лікарні.

Для збору доказової бази правоохоронці провели низку обшуків у медичних закладах, за місцями проживання та в автотранспорті осіб, які можуть бути причетними до злочину.

Чоловіка затримали в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру — вербування людини з метою експлуатації з використанням обману та уразливого стану, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Печерський районний суд міста Києва обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 15 млн грн.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення причетності інших учасників схеми до вчинення кримінального правопорушення та повідомлення їм про підозру.

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Скриншот повідомлення Нацполіції/Facebook

Новини.LIVE інформували, що понад 90% державних коштів, виділених на інтернати, витрачають на утримання закладів і зарплати персоналу, а не на дітей, заявила голова правління Української мережі за права дитини Дар'я Касьянова. За її словами, безпосередньо на потреби вихованців спрямовують лише 5–7% фінансування. Одяг, канцелярію та дороговартісне лікування дітей часто забезпечують благодійники й волонтери.

Новини.LIVE також писали, що у дитячому таборі "Артек Закарпаття" омбудсман Дмитро Лубінець виявив численні порушення прав дітей, зокрема антисанітарію, неналежні умови проживання та проблеми з укриттям. Під час перевірки зафіксували гнилі продукти, плісняву, відсутність дієтичного харчування для дітей, які його потребують, та інші недоліки. Лубінець вимагає встановити відповідальних посадовців і терміново усунути всі порушення.

діти розслідування Нацполіція сурогатне материнство
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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