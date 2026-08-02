В Україні більшість коштів на інтернати не доходить до дітей

Школа-інтернат у Миколаєві. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Понад 90% державних коштів, виділених на інтернати, витрачають не на потреби дітей. Більшість фінансування спрямовується на утримання закладів та оплату праці персоналу. Безпосередньо на вихованців припадає лише незначна частина цих коштів.

Про це голова правління Української мережі за права дитини Дар'я Касьянова розповіла журналістці проєкту Новини.LIVE "Наша справа" Марії Гураль.

Понад 90% коштів на інтернати не доходять до дітей

В Україні працює понад 1000 інтернатних закладів різних типів. Щороку держава витрачає на їхнє функціонування понад 11 млрд грн. Водночас за словами Дар'ї Касьянової, більшість цих коштів не доходить безпосередньо до дітей.

За словами голови правління Української мережі за права дитини, близько 90% державного фінансування спрямовується на утримання будівель інтернатних закладів та оплату праці персоналу. Водночас лише 5–7% коштів витрачають безпосередньо на потреби вихованців.

Касьянова зазначила, що одяг, канцелярське приладдя, а нерідко й дороговартісне лікування чи операції для дітей часто забезпечують благодійні фонди, громадські організації та волонтери.

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Водночас вона нагадала, що законодавство гарантує дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, безоплатне забезпечення необхідними послугами за рахунок держави.

"В принципі, держава дає достатньо коштів, але майже всі ці кошти, 90%, вони йдуть на отримання стін і зарплати людей, які там працюють, і тільки 5-7% йдуть реально на потреби цих дітей.

Одяг, різні канцелярії й так далі, як правило, передають благодійні фонди, благодійні організації, волонтери, добрі люди. Потреби медичні, наскільки мені відомо, закривають теж громадські організації чи окремі волонтери, якщо дитині потрібна якась операція дороговартісна, чи якесь специфічне лікування. Хоча законом передбачено, що діти-сироти, позбавлені батьківського опікування, мають це отримати від держави безоплатно", — пояснила голова правління Української мережі за права дитини Дар'я Касьянова.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у дитячому таборі "Артек Закарпаття", де за державний кошт відпочивають діти з прифронтових регіонів, виявили численні порушення. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про антисанітарію, плісняву, неналежні умови проживання та проблеми з укриттям. За результатами перевірки він вимагає встановити відповідальних посадовців і терміново усунути всі недоліки.

Новини.LIVE також писали, що директор АЗС у Чернівцях прокоментував ситуацію, коли близько 70 дітей, які поверталися з Болгарії, кілька годин чекали на транспорт після того, як автобус поїхав без них. За його словами, дітей не виганяли із приміщення, а працівники заправки надали їм місця для відпочинку та намагалися допомогти. Він також припустив, що причиною інциденту могли стати проблеми з перевізником, а остаточні обставини мають встановити відповідні служби.