Полиция Кракова не видит националистического мотива в осквернении могилы Лепкого

Польская полиция расследует случай вандализма. Фото: PAP

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Полиция Польши прокомментировала инцидент с осквернением могилы украинского писателя и общественного деятеля Богдана Лепкого на Раковицком кладбище в Кракове. Правоохранители заявили, что пока не связывают этот случай с националистическими мотивами.

Об этом сообщило польское издание Fakt, передает Новини.LIVE.

Полиция озвучила предварительные выводы относительно осквернения могилы Богдана Лепкого

В полиции отметили, что сообщение об инциденте поступило 5 июля около полудня, после чего правоохранители выехали на место происшествия и приступили к расследованию.

Поврежденное надгробие. Фото: PAP

По предварительным данным, повреждение надгробия могло произойти в течение последних двух недель. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств происшествия и поиск лиц, причастных к вандализму.

Поврежденное надгробие. Фото: PAP

В то же время польские правоохранители подчеркнули, что на данном этапе расследования не видят признаков того, что надругательство над могилой было совершено по националистическим мотивам.

"Мы не связываем этот инцидент с националистическими мотивами. Повреждение памятника могло произойти в течение последних двух недель", — сообщили в пресс-службе полиции Кракова.

Как сообщали Новини.LIVE, 5 июля Министерство иностранных дел Украины заявило об осквернении могилы украинского писателя Богдана Лепкого на Раковицком кладбище в Кракове. Украинская сторона призвала польские правоохранительные органы провести расследование, установить виновных и усилить охрану украинских мест памяти на территории Польши.

Как сообщали Новини.LIVE, в последнее время между Украиной и Польшей продолжаются дискуссии вокруг исторических вопросов и сохранения мест памяти. В то же время украинские власти неоднократно подчеркивали, что, несмотря на наличие острых тем, стратегическое партнерство между Киевом и Варшавой должно оставаться приоритетом, а любые попытки натравить два государства друг на друга играют на руку России.