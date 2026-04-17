Главная Новости дня Полиции станет больше в поминальные дни: будет действовать усиленный режим

Полиции станет больше в поминальные дни: будет действовать усиленный режим

Дата публикации 17 апреля 2026 12:37
Автомобиль патрульной полиции. Иллюстративное фото: Нацполиция Украины

В поминальные дни полиция в Украине переходит на усиленный режим службы. Это связано с увеличением количества посетителей кладбищ и нагрузкой на дороги. Особое внимание уделяется безопасности в регионах с повышенными рисками.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление заместителя начальника Департамента превентивной деятельности НПУ Анатолия Серединского в пятницу, 17 апреля.

Представитель Нацполиции отметил, что в поминальные дни правоохранители переходят на усиленный режим службы.

"Через неделю после Пасхи мы чтим память умерших, это сопровождается пребыванием большого количества граждан на кладбищах и духовенства. Соответственно, полиция уже сегодня усиливает меры безопасности возле таких объектов. Усиливаем меры безопасности также на автодорогах. В первую очередь, это обусловлено тем, что продолжаются риски, связанные с обнаружением взрывоопасных предметов, также минной опасности", — заявил Анатолий Серединский.

По его словам, около тысячи кладбищ по всей Украине остаются закрытыми для посещения. Больше всего таких ограничений введено в прифронтовых областях — Херсонской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Луганской.

Причиной являются высокие риски для жизни и здоровья людей. Речь идет о минной опасности, возможном наличии взрывоопасных предметов, рисках обстрелов и активности FPV-дронов.

В полиции отмечают, что посещать закрытые кладбища запрещено даже несмотря на их сакральное значение. Граждан призывают соблюдать правила безопасности и не подвергать себя опасности.

Также правоохранители просят в случае обнаружения подозрительных предметов сразу сообщать соответствующие службы.

Новини.LIVE информировали, что 16 апреля на Закарпатье в школе произошла стрельба. Следовательно, 15-летний ученик ранил одноклассника и был задержан полицией. По предварительным данным, он действовал по указаниям неизвестных лиц, которые угрожали его семье.

Новини.LIVE также писали, что в конце марта 2026 года в один день полиция получила более 1200 анонимных сообщений о якобы заминировании учреждений по всей Украине. Все сигналы проверяли специальные службы, в частности взрывотехники и кинологи. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
