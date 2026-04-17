Поліції побільшає в поминальні дні: діятиме посилений режим служби

Автомобіль патрульної поліції. Ілюстративне фото: Нацполіція України

У поминальні дні поліція в Україні переходить на посилений режим служби. Це пов’язано зі збільшенням кількості відвідувачів кладовищ і навантаженням на дороги. Окрему увагу приділяють безпеці у регіонах із підвищеними ризиками.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву заступника начальника Департаменту превентивної діяльності НПУ Анатолія Серединського у п'ятницю, 17 квітня.

У поминальні дні поліція посилить заходи безпеки

Представник Нацполіції зазначив, що у поминальні дні правоохоронці переходять на посилений режим служби.

"Через тиждень після Великодня ми вшановуємо пам'ять померлих, це супроводжується перебуванням великої кількості громадян на кладовищах та духовенства. Відповідно, поліція вже від сьогодні посилює заходи безпеки біля таких об'єктів. Посилюємо заходи безпеки також на автошляхах. В першу чергу, це зумовлено тим, що продовжуються ризики, пов'язані із виявленням вибухонебезпечних предметів, також мінної небезпеки", — заявив Анатолій Серединський.

За його словами, близько тисячі кладовищ по всій Україні залишаються закритими для відвідування. Найбільше таких обмежень запроваджено у прифронтових областях — Херсонській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Луганській.

Читайте також:

Причиною є високі ризики для життя і здоров’я людей. Йдеться про мінну небезпеку, можливу наявність вибухонебезпечних предметів, ризики обстрілів та активність FPV-дронів.

У поліції наголошують, що відвідувати закриті кладовища заборонено навіть попри їхнє сакральне значення. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки та не наражати себе на небезпеку.

Також правоохоронці просять у разі виявлення підозрілих предметів одразу повідомляти відповідні служби.

