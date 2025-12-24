Видео
Главная Новости дня Политолог назвал условие для завершения войны в Украине

Политолог назвал условие для завершения войны в Украине

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 08:13
Конец войны в Украине зависит от экономики РФ — прогноз политолога
Война. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Война России против Украины может завершиться не из-за недостатка человеческого ресурса, а вследствие постепенного экономического истощения страны-агрессора. Впрочем, точные сроки остаются непредсказуемыми.

Об этом заявил политолог Антон Малеев в эфире День.LIVE.

Читайте также:

Условия для завершения войны

Как отметил эксперт, что для России война рано или поздно потеряет смысл именно из-за нехватки ресурсов. По его словам, без достаточного количества дронов, вооружения и военной техники даже массовая мобилизация не дает результата.

"Так или иначе, в России скорее закончится экономика, чем люди. И война станет бессмысленной, если не будет чем воевать. Если нет дронов на линии фронта, то и людей гнать туда на мясо бессмысленно. Поэтому конец этой войны — это конец экономики РФ", — отметил Малеев.

При этом политолог подчеркнул, что спрогнозировать момент экономического слома РФ чрезвычайно сложно. Несмотря на предположение, что критическое истощение может наступить в 2026 году, эти сроки могут сместиться. Ситуация зависит от многих факторов — внешней поддержки России, обходных путей санкций или даже резкой эскалации, в частности создания угроз для Европы

"Вопрос, когда этот конец наступит, очень открытый, и никто на самом деле до конца не может спрогнозировать. Это слишком большой промежуток и с большим количеством сценариев. Это не вопрос недели", — сказал Малеев.

Напомним, ранее посол США при НАТО рассказал о четырех главных документах по завершению войны в Украине.

А также президент Украины Владимир Зеленский сказал, почему Путин затягивает войну.

россия Украина экономика война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
