Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Політолог назвав умову для завершення війни в Україні

Політолог назвав умову для завершення війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 08:13
Кінець війни в Україні залежить від економіки РФ — прогноз політолога
Війна. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Війна Росії проти України може завершитися не через нестачу людського ресурсу, а внаслідок поступового економічного виснаження країни-агресора. Втім, точні терміни залишаються непередбачуваними.

Про це заявив політолог Антон Малеєв в ефірі День.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Умови для завершення війни

Як зазначив експерт, що для Росії війна рано чи пізно втратить сенс саме через брак ресурсів. За його словами, без достатньої кількості дронів, озброєння та військової техніки навіть масова мобілізація не дає результату.

"Так чи інакше, в Росії скоріше закінчиться економіка, ніж люди. І війна стане беззмістовною, якщо не буде чим воювати. Якщо немає дронів на лінії фронту, то й людей гнати туди на м'ясо беззмістовно. Тому кінець цієї війни — це кінець економіки РФ", — зазначив Малеєв.

Водночас політолог підкреслив, що спрогнозувати момент економічного зламу РФ надзвичайно складно. Попри припущення, що критичне виснаження може настати 2026 року, ці строки можуть зміститися. Ситуація залежить від багатьох факторів — зовнішньої підтримки Росії, обхідних шляхів санкцій або навіть різкої ескалації, зокрема створення загроз для Європи

"Питання, коли цей кінець наступить, дуже відкрите, і ніхто насправді до кінця не може спрогнозувати. Це занадто великий проміжок і з великою кількістю сценаріїв. Це не питання тижня", — сказав Малеєв.

Нагадаємо, раніше посол США при НАТО розповів про чотири головні документи щодо завершення війни в Україні.

А також президент України Володимир Зеленський сказав, чому Путні затягує війну.

росія Україна економіка війна в Україні війна
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації