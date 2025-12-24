Кінець війни в Україні залежить від економіки РФ — прогноз політолога

Війна. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Війна Росії проти України може завершитися не через нестачу людського ресурсу, а внаслідок поступового економічного виснаження країни-агресора. Втім, точні терміни залишаються непередбачуваними.

Про це заявив політолог Антон Малеєв в ефірі День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Умови для завершення війни

Як зазначив експерт, що для Росії війна рано чи пізно втратить сенс саме через брак ресурсів. За його словами, без достатньої кількості дронів, озброєння та військової техніки навіть масова мобілізація не дає результату.

"Так чи інакше, в Росії скоріше закінчиться економіка, ніж люди. І війна стане беззмістовною, якщо не буде чим воювати. Якщо немає дронів на лінії фронту, то й людей гнати туди на м'ясо беззмістовно. Тому кінець цієї війни — це кінець економіки РФ", — зазначив Малеєв.

Водночас політолог підкреслив, що спрогнозувати момент економічного зламу РФ надзвичайно складно. Попри припущення, що критичне виснаження може настати 2026 року, ці строки можуть зміститися. Ситуація залежить від багатьох факторів — зовнішньої підтримки Росії, обхідних шляхів санкцій або навіть різкої ескалації, зокрема створення загроз для Європи

"Питання, коли цей кінець наступить, дуже відкрите, і ніхто насправді до кінця не може спрогнозувати. Це занадто великий проміжок і з великою кількістю сценаріїв. Це не питання тижня", — сказав Малеєв.

Нагадаємо, раніше посол США при НАТО розповів про чотири головні документи щодо завершення війни в Україні.

А також президент України Володимир Зеленський сказав, чому Путні затягує війну.