Буданов ответил, какие книги читает

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Telegram

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, какие книги любит читать. Он отметил, что в основном его интересуют издания связанные с историей и политикой.

Об этом Кирилл Буданов рассказал во время презентации книги "2024 километра", информируют с места события Новини.LIVE.

Буданов о книгах, которые читает

Во время презентации книги об украинских разведчиках "2024 километра" глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, каким книгам отдает предпочтение. По его словам, сейчас у него нет много времени, чтобы читать художественную литературу.

"Из-за чрезмерной загруженности, я все же не так много времени имею, чтобы читать художественную литературу в последнее время. Но все же стараюсь", — рассказал Буданов.

В частности, он добавил, что читает преимущественно литературу, касающуюся исторической и политической тематики.

"В основном я читаю книги по исторической тематике, из уроков прошлого можно что-то подчеркнуть для себя для того, чтобы не наделать глупостей в нашей жизни и увидеть, как будет развиваться будущее. Также люблю размышления, мысли по политическим тематикам. К примеру Тони Джадт "После войны. История Европы с 1945 года", — сказал Буданов.

Напомним, что недавно в Киеве презентовали книгу об уникальных подвигах спецназовцев ГУР — "2024 километра".

Ранее Буданов рассказал, что читает книгу "Железный генерал" — о бывшем главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.