Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Политика и история — Буданов о том, какие книги читает

Политика и история — Буданов о том, какие книги читает

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 18:55
обновлено: 19:03
Буданов ответил, какие книги читает
Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Telegram

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, какие книги любит читать. Он отметил, что в основном его интересуют издания связанные с историей и политикой.

Об этом Кирилл Буданов рассказал во время презентации книги "2024 километра", информируют с места события Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Буданов о книгах, которые читает

Во время презентации книги об украинских разведчиках "2024 километра" глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, каким книгам отдает предпочтение. По его словам, сейчас у него нет много времени, чтобы читать художественную литературу.

"Из-за чрезмерной загруженности, я все же не так много времени имею, чтобы читать художественную литературу в последнее время. Но все же стараюсь", — рассказал Буданов.

В частности, он добавил, что читает преимущественно литературу, касающуюся исторической и политической тематики.

"В основном я читаю книги по исторической тематике, из уроков прошлого можно что-то подчеркнуть для себя для того, чтобы не наделать глупостей в нашей жизни и увидеть, как будет развиваться будущее. Также люблю размышления, мысли по политическим тематикам. К примеру Тони Джадт "После войны. История Европы с 1945 года", — сказал Буданов.

Напомним, что недавно в Киеве презентовали книгу об уникальных подвигах спецназовцев ГУР — "2024 километра".

Ранее Буданов рассказал, что читает книгу "Железный генерал" — о бывшем главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.

разведка книги история Кирилл Буданов ГУР
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации