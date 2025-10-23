Буданов відповів, які книги читає

Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Буданов/Telegram

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, які книги полюбляє читати. Він зазначив, що здебільшого його цікавлять видання, пов'язані з історією та політикою.

Про це Кирило Буданов розповів під час презентації книги "2024 кілометри", інформують з місця події Новини.LIVE.

Буданов про книги, які читає

Під час презентації книги про українських розвідників "2024 кілометри" очільник ГУР Кирило Буданов розповів, яким книгам віддає перевагу. За його словами, наразі він не має багато часу, аби читати художню літературу.

"Через надмірну завантаженість, я все ж таки не так багато часу маю, щоб читати художню літературу останнім часом. Але все ж таки намагаюся", — розповів Буданов.

Зокрема, він додав, що читає переважно літературу, що стосується історичної та політичної тематики.

"Здебільшого я читаю книги з історичної тематики, з уроків минулого можна щось підкреслити для себе для того, щоб не наробити дурниць в нашому житті й побачити, як буде розвиватися майбутнє. Також полюбляю роздуми, думки щодо політичних тематик. До прикладу, Тоні Джадт "Після війни. Історія Європи від 1945 року", — сказав Буданов.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві презентували книгу про унікальні подвиги спецпризначенців ГУР — "2024 кілометри".

Раніше Буданов розповів, що читає книжку "Залізний генерал" — про колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.