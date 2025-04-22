Политик Томенко назвал количество отчисленных аспирантов за два года

Студенты. Иллюстративное фото: Freepik

Политический деятель Николай Томенко сообщил, сколько было отчислено аспирантов за последние два года. По его данным, отчислено около 3 тысяч студентов.

Об этом Томенко заявил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 22 апреля.

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Томенко отметил, что введение дополнительного экзамена в конце обучения ставит под сомнение справедливость и правовую обоснованность таких решений.

По его словам, новые требования по сдаче ВНО по иностранному и украинскому языкам на третьем году аспирантуры вызвали волну критики — студентам меняют условия уже после оплаты и обучения.

"Мы знали и много говорили, что аспирантурой злоупотребляет какая-то часть. За последние два года вузы отчислили 3 тысячи аспирантов. Теперь правительство принимает решение, еще на третьем году новое ВНО. Если студент не сдает, то не получает диплом и не защищается. По моему мнению, это полный цинизм", — отметил политический деятель.

Ранее мы информировали, что Кабинет министров Украины утвердил новые правила для аспирантов и докторантов. Поэтому на третьем курсе обучения им придется сдавать экзамены по украинскому и иностранному языкам.

Заметим, что, по данным МОН, около 15% студентов, обучающихся за рубежом, не возвращаются вовремя в Украину из-за мобилизации.