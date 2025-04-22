Політик Томенко назвав кількість відрахованих аспірантів за два роки

Політик назвав кількість відрахованих аспірантів за два роки
Політичний діяч Микола Томенко повідомив, скільки було відраховано аспірантів за останні два роки. За його даними, відраховано близько трьох тисяч студентів.
Про це Томенко заявив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 22 квітня.
Відрахування аспірантів — політик прокоментував ситуацію
Томенко зауважив, що запровадження додаткового іспиту наприкінці навчання ставить під сумнів справедливість і правову обґрунтованість таких рішень.
За його словами, нові вимоги щодо складання ЗНО з іноземної та української мов на третьому році аспірантури спричинили хвилю критики — студентам змінюють умови вже після оплати й навчання.
"Ми знали й багато говорили, що аспірантурою зловживає якась частина. За останні два роки виші відрахували 3 тисячі аспірантів. Тепер уряд приймає рішення, ще на третьому році нове ЗНО. Якщо студент не складає, то не отримує диплом і не захищається. На мою думку, це повний цинізм", — зазначив політичний діяч.
Раніше ми інформували, що Кабінет міністрів України затвердив нові правила для аспірантів та докторантів. Відтак на третьому курсі навчання їм доведеться складати іспити з української та іноземної мови.
Зауважимо, що за даними МОН, близько 15% студентів, які навчаються за кордоном, не повертаються вчасно в Україну через мобілізацію.
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