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Політик назвав кількість відрахованих аспірантів за два роки

22 квітня 2025 12:43
Євтушенко Аліна - редактор
Політик Томенко назвав кількість відрахованих аспірантів за два роки
Студенти. Ілюстративне фото: Freepik
Євтушенко Аліна - редактор

Політичний діяч Микола Томенко повідомив, скільки було відраховано аспірантів за останні два роки. За його даними, відраховано близько трьох тисяч студентів.

Про це Томенко заявив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 22 квітня.

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Томенко зауважив, що запровадження додаткового іспиту наприкінці навчання ставить під сумнів справедливість і правову обґрунтованість таких рішень.

За його словами, нові вимоги щодо складання ЗНО з іноземної та української мов на третьому році аспірантури спричинили хвилю критики — студентам змінюють умови вже після оплати й навчання.

"Ми знали й багато говорили, що аспірантурою зловживає якась частина. За останні два роки виші відрахували 3 тисячі аспірантів. Тепер уряд приймає рішення, ще на третьому році нове ЗНО. Якщо студент не складає, то не отримує диплом і не захищається. На мою думку, це повний цинізм", — зазначив політичний діяч.

Раніше ми інформували, що Кабінет міністрів України затвердив нові правила для аспірантів та докторантів. Відтак на третьому курсі навчання їм доведеться складати іспити з української та іноземної мови.

Зауважимо, що за даними МОН, близько 15% студентів, які навчаються за кордоном, не повертаються вчасно в Україну через мобілізацію.

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