Кого и как в Украине проверяют на полиграфе — объяснил Владимир Ведмидь

Полиграф. Фото: УНИАН

В Украине проходить проверку на полиграфе могут не только подозреваемые в государственной измене или коллаборационизме, но и граждане России, военнопленные и украинские бойцы, возвращенные из плена. Подобные проверки осуществляют во многих госструктурах из соображений безопасности.

Об этом рассказал председатель Национальной ассоциации полиграфологов Украины Владимир Ведмидь в эфире Ранок.LIVE.

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По его словам, проверка на полиграфе применяется при наличии обоснованных подозрений или задокументированных фактов, которые вызывают сомнения относительно лояльности или возможного вражеского сотрудничества.

"Был у нас случай, когда нам вернули человека, который оказался, по сути, предателем. Это стандартная тема, двойная вербовка. Вербовка тех людей, которые в плену, они проходят фильтрацию, с ними проводятся собеседования. Начнем с первого пункта. Предатели, а, скорее, люди, которых подозревают в предательстве, или какие-то факты, подозрения задокументированы. В украинских спецслужбах, которые занимаются выявлением предателей, СБУ, ГБР, военная контрразведка, есть собственные полиграфологи, есть отделы полиграфологов. А потому, безусловно, эти лица проходят исследования с использованием полиграфа. Скажу больше, многих из этих полиграфологов готовили именно мы", — пояснил Владимир Ведмидь.

Ассоциация, по словам ее председателя, оказывает помощь спецслужбам бесплатно, в частности, во время войны, если речь идет о военных или правоохранителях.

В отношении граждан России, которые оказались на территории Украины, также возможно тестирование, но при условии добровольного согласия. Все исследования проводятся исключительно при этом условии, независимо от гражданства.

Ведмидь подчеркнул, что любой, кто имеет отношение к войне, включая спецподразделения и следственные органы, может обращаться в ассоциацию в случае необходимости проведения проверки на полиграфе.

Напомним, в конце апреля Владимир Ведмидь также объяснял, почему пленных россиян тщательно проверяют.

Между тем в Китае прокомментировали недавнее задержание работниками СБУ двух граждан, которые шпионили за украинскими технологиями изготовления ракеты "Нептун".