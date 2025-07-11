Кого і як в Україні перевіряють на поліграфі — пояснив Володимир Ведмідь

Поліграф. Фото: УНІАН

В Україні проходити перевірку на поліграфі можуть не лише підозрювані у державній зраді чи колабораціонізмі, а й громадяни Росії, військовополонені та українські бійці, повернені з полону. Подібні перевірки здійснюють в багатьох держструктурах з міркувань безпеки.

Про це розповів голова Національної асоціації поліграфологів України Володимир Ведмідь в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

В Україні застосовують перевірки на поліграфі в деяких окремих випадках

За його словами, перевірка на поліграфі застосовується у разі наявності обґрунтованих підозр або задокументованих фактів, які викликають сумніви щодо лояльності або можливої ворожої співпраці.

"Був у нас випадок, коли нам повернули людину, яка виявилася, по суті, зрадником. Це стандартна тема, подвійне вербування. Вербування тих людей, які в полоні, вони проходять фільтрацію, з ними проводяться співбесіди. Почнемо з першого пункту. Зрадники, а, скоріше, люди, яких підозрюють у зрадництві, або якісь факти, підозри задокументовані. В українських спецслужбах, які займаються виявленням зрадників, СБУ, ДБР, військова контррозвідка, є власні поліграфологи, є відділи поліграфологів. А тому, безумовно, ці особи проходять дослідження з використанням поліграфа. Скажу більше, багатьох з цих поліграфологів готували саме ми", — пояснив Володимир Ведмідь.

Асоціація, за словами її голови, надає допомогу спецслужбам безкоштовно, зокрема, під час війни, якщо мова йде про військових чи правоохоронців.

Щодо громадян Росії, які опинилися на території України, також можливе тестування, але за умови добровільної згоди. Усі дослідження проводяться виключно за цієї умови, незалежно від громадянства.

Ведмідь підкреслив, що будь-хто, дотичний до війни, включно зі спецпідрозділами та слідчими органами, може звертатися до асоціації у разі необхідності проведення перевірки на поліграфі.

Нагадаємо, наприкінці квітня Володимир Ведмідь також пояснював, чому полонених росіян ретельно перевіряють.

Тим часом в Китаї прокоментували нещодавнє затримання працівниками СБУ двох громадян, які шпигували за українськими технологіями виготовлення ракети "Нептун".