Скандального командира 211 бригады Олега Побережнюка доставили в Киев

Сотрудники ГБР задержали командира 211 бригады Фото: ГБР

Государственное бюро расследований задержало и доставило в Киев командира 211 бригады. Мужчину подозревают в покрывании издевательств над рядовыми военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в воскресенье, 29 декабря.

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Фамилия военного не называется, но из материалов дела понятно, что речь идет о командире 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковнике Олеге Побережнюке.

Сообщается, что следователи установили, что, по крайней мере, с февраля по июль 2024-го командир бригады знал, что подчиненный ему офицер пытал и издевался над бойцами. На такие действия командир не реагировал.

По имеющейся информации, старший лейтенант, который избивал и пытал подчиненных военнослужащих, является сыном начальника штаба указанной воинской части и является близким товарищем командира бригады.

Некоторые подчиненные поддержали своего руководителя и пришли поддержать командира в суд.

Однако уже 19 декабря комбригу 211 бригады избрали меру пресечения. Его будут содержать под стражей с возможностью внести залог.