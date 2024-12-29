Скандального командира 211 бригади Олега Побережнюка доправили до Києва

Співробітники ДБР затримали командира 211 бригади. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань затримало та доставило до Києва командира 211 бригади. Чоловіка підозрюють у покриванні знущань над рядовими військовослужбовцями Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у неділю, 29 грудня.

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Затримали командира 211 бригади

Прізвище військового не називається, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про командира 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковника Олега Побережнюка.

Повідомляється, що слідчі встановили, що принаймні з лютого по липень 2024-го командир бригади знав, що підлеглий йому офіцер катував та знущався над бійцями. На такі дії командир не реагував.

За наявною інформацією ДБР, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців, є сином начальника штабу вказаної військової частини та близьким товаришем командира бригади.

Деякі підлеглі висловили підтримку своєму керівнику та прийшли підтримати командира до суду.

Однак вже 19 грудня комбригу 211 бригади обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою з можливістю внести заставу.