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Покривав знущання — ДБР затримало командира 211 бригади

29 грудня 2024 20:54
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Скандального командира 211 бригади Олега Побережнюка доправили до Києва
Співробітники ДБР затримали командира 211 бригади. Фото: ДБР
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Державне бюро розслідувань затримало та доставило до Києва командира 211 бригади. Чоловіка підозрюють у покриванні знущань над рядовими військовослужбовцями Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у неділю, 29 грудня.

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Затримали командира 211 бригади

Прізвище військового не називається, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про командира 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковника Олега Побережнюка.

Повідомляється, що слідчі встановили, що принаймні з лютого по липень 2024-го командир бригади знав, що підлеглий йому офіцер катував та знущався над бійцями. На такі дії командир не реагував.

За наявною інформацією ДБР, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців, є сином начальника штабу вказаної військової частини та близьким товаришем командира бригади.

затримали командира бригади

Деякі підлеглі висловили підтримку своєму керівнику та прийшли підтримати командира до суду.

Однак вже 19 грудня комбригу 211 бригади обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою з можливістю внести заставу.

ЗСУ військові війна в Україні війна штурмова бригада

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