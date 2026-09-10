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Главная Новости дня Похолодание и дожди охватят ряд областей: прогноз погоды на завтра

Похолодание и дожди охватят ряд областей: прогноз погоды на завтра

Ua ru
10 сентября 2026 22:55
Прогноз погоды в Украине на завтра 11 сентября от Укргидрометцентра и синоптика Натальи Диденко
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 11 сентября, ожидается переменной облачности. Местами синоптики прогнозируют осадки с грозами. Кроме того, местами прогнозируется понижение температуры воздуха.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 11 сентября от Укргидрометцентра

Синоптики отметили, что ночью на северо-востоке Украины, местами в Киевской и Черкасской областях, днем в большинстве западных и Харьковской областях ожидаются умеренные, а в Закарпатье и Прикарпатье — местами сильные дожди. Кроме того, местами возможны грозы.

Прогноз погоди в Україні на 11 вересня
Погода в Украине на 11 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +10...+15 °С, на побережье морей до +19 °С. Днем будет +20...+25 °С, на юге и юго-востоке +26...+31 °С.

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Прогноз погоды на завтра от синоптика Натальи Диденко

Завтра холоднее всего будет в западных областях Украины. Там максимальная температура воздуха ожидается +15...+19 °С. Кроме того, воздух станет свежее в северных областях (Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская), а также в Харьковской, Полтавской и Винницкой областях. Там синоптик Диденко прогнозирует +19...+23 °С. Похолодание вызовет холодный атмосферный фронт.

Прогноз погоди в Україні на 11 вересня
Прогноз погоды в Украине на 11 сентября. Фото: Meteopost

На остальной территории Украины сохранится высокая температура воздуха — +25...+30 °С.

Дожди ожидаются в западных областях, а 12 сентября они распространятся на север и часть центральных областей.

Погода в Киеве 11 сентября

В столице будет комфортная температура воздуха — +23 °С. Существенных осадков не предвидится. В то же время 12 сентября в Киеве будет сильный дождь и похолодание до +14 °С.

"В ближайшее время ожидается переменчивая погода, будет скакать атмосферное давление, температура воздуха будет колебаться от +30 °С до +15 °С, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит быть более осторожными и внимательными к своему здоровью", — добавила Диденко.

Как писали Новини.LIVE, погода в Украине на выходных, 12–13 сентября, ожидается местами с дождями. В то же время местами температура воздуха поднимется до +33 °С.

Ранее во Всемирной метеорологической организации сообщали, что этой осенью в Украине будут резкие климатические контрасты. Речь идет о сухой жаре и резких похолоданиях с опасными явлениями.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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