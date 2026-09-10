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Головна Новини дня Похолодання та дощі накриють декілька областей: погода на завтра

Похолодання та дощі накриють декілька областей: погода на завтра

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10 вересня 2026 22:55
Прогноз погоди в Україні на завтра 11 вересня від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 11 вересня, очікується з мінливою хмарністю. Подекуди синоптики прогнозують опади з грозами. Крім того, місцями прогнозується зниження температури повітря.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 11 вересня від Укргідрометцентру

Синоптики зазначили, що вночі на північному сході України, місцями на Київщині та Черкащині, вдень у більшості західних та Харківській областях помірні, а на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі. Крім того, подекуди можливі грози.

Прогноз погоди в Україні на 11 вересня
Погода в Україні на 11 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

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Температура повітря вночі +10...+15 °С, на узбережжі морів до +19 °С. Вдень буде +20...+25 °С, на півдні та південному сході +26...+31 °С.

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Прогноз погоди на завтра від синоптика Наталки Діденко

Завтра найхолодніше буде у західних областях України. Там максимальна температура повітря очікується +15...+19 °С. Крім того, повітря стане свіжішим у північних областях (Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина), а також на Харківщині, Полтавщині та Вінниччині. Там синоптик Діденко прогнозує +19...+23 °С. Похолодання зумовить холодний атмосферний фронт

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Прогноз погоди в Україні на 11 вересня
Прогноз погоди в Україні на 11 вересня. Фото: Meteopost

На решті території України втримається висока температура повітря — +25...+30 °С

Дощі очікуються у західних областях, а 12 вересня вони поширяться на північ та частину центральних областей. 

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Погода в Києві 11 вересня

У столиці буде комфортна температура повітря — +23 °С. Істотних опадів не передбачається. Водночас 12 вересня у Києві буде сильний дощ та похолодання до +14 °С

"Погода найближчим часом очікується мінливою, буде стрибати атмосферний тиск, температура повітря коливатиметься від +30 °С до +15 °С, тому людям із серцево-судинними недугами варто бути більш обережними і уважними до свого здоров’я", — додала Діденко.

Як писали Новини.LIVE, погода в Україні на вихідних, 12-13 вересня, очікується подекуди з дощами. Водночас місцями температура повітря зросте до +33 °С.

Раніше у Всесвітній метеорологічній організації повідомляли, що цієї осені в Україні будуть різкі кліматичні контрасти. Йдеться про сухе тепла та різкі похолодання із небезпечними явищами.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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