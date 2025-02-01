Зеленский подписал закон о наказании за закрытые укрытия — что предусмотрено

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 30 января подписал законопроект о наказании за закрытые укрытия. Он был зарегистрирован еще в июне 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

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Законопроект о закрытых укрытиях

Группа нардепов в июне 2023 года зарегистрировала в Раде законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины о введении ответственности за нарушение требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, которым предлагается ввести штрафы за ненадлежащее состояние укрытий или отсутствие доступа к ним и уголовную ответственность в случае, если из-за отсутствия доступа к укрытию погибли люди.

А 9 января этого года ВРУ одобрила его во втором чтении, 30 января — подписал Зеленский. В силу законопроект вступил 31 января.

Что предусмотрено

В Кодекс Украины об административных правонарушениях внесли дополнение — новую статью 175-3 "Нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты". Установлено наказание за ненадлежащее состояние укрытий в виде штрафов от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан — 3 400-8 500 гривен.

Кроме того, статья 185-14 КУоАП обновлена. За невыполнение законных требований должностных лиц ГСЧС предусмотрен штраф 3 400-6 800 грн, а за препятствование их деятельности — 6 800-10 200 грн.

Также Уголовный кодекс Украины дополнили новой статьей 270-2 "Нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты". В случае инцидентов, которые привели к гибели человека, или другим тяжелым последствиям предусматривается лишение воли на срок от трех до восьми лет.

"Принятый Закон будет способствовать защите жизни и здоровья людей, укреплению гражданской безопасности, установит ответственность за ненадлежащее содержание объектов фонда защитных сооружений, а также за необеспечение беспрепятственного круглосуточного доступа населения к помещениям, которые определены как укрытие, в случае объявления сигнала тревоги", — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский 31 января вручил украинским защитникам государственные награды, в частности "Кресты боевых заслуг" и ордена "Золотая Звезда".

Также Зеленский заявил, что из-за приостановления американской поддержки финансирование критических программ остановилось, но Украина смогла найти ресурсы для ключевых проектов.