Зеленський підписав закон про покарання за зачинені укриття — що передбачено

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 30 січня підписав законопроєкт про покарання за зачинені укриття. Він був зареєстрований ще у червні 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України.

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Законопроєкт про зачинені укриття

Група нардепів у червні 2023 року зареєструвала у Раді законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, яким пропонується запровадити штрафи за неналежний стан укриттів чи відсутність доступу до них та кримінальну відповідальність в разі, якщо через відсутність доступу до укриття загинули люди.

А 9 січня цього року ВРУ схвалила його у другому читанні, 30 січня — підписав Зеленський. Чинності законопроєкт набрав 31 січня.

Що передбачено

До Кодексу України про адміністративні правопорушення внесли доповнення — нову статтю 175-3 "Порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту". Встановлено покарання за неналежний стан укриттів у вигляді штрафів від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян — 3 400–8 500 гривень.

Крім того, статтю 185-14 КУпАП оновлено. За невиконання законних вимог посадових осіб ДСНС передбачений штраф у 3 400–6 800 грн, а за перешкоджання їхній діяльності — 6 800–10 200 грн.

Також Кримінальний кодекс України доповнили новою статтею 270-2 "Порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту". У випадку інцидентів, що призвели до загибелі людини, або інших тяжких наслідків передбачається позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

"Прийнятий Закон сприятиме захисту життя та здоров’я людей, зміцненню цивільної безпеки, встановить відповідальність за неналежне утримання об’єктів фонду захисних споруд, а також за незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до приміщень, які визначені як укриття, в разі оголошення сигналу тривоги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський 31 січня вручив українським захисникам державні нагороди, зокрема "Хрести бойових заслуг" та ордени "Золота Зірка".

Також Зеленський заявив, що через призупинення американської підтримки фінансування критичних програм зупинилося, але Україна змогла знайти ресурси для ключових проєктів.