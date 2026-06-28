Погрудье Мазепы появилось в Лавре: Зеленский анонсировал памятник в центре столицы

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Киево-Печерской лавре установили бюст гетмана Ивана Мазепы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это является восстановлением исторической справедливости, ведь Мазепа был покровителем Лавры.

Об этом глава государства сообщил во время торжественного мероприятия, передает Новини.LIVE.

Зеленский об установке бюста Мазепы

По словам президента, отныне в Киево-Печерской лавре бюст Ивана Мазепы займет достойное место.

"Сегодня мы исправляем еще одну историческую несправедливость. Отныне здесь, в Киево-Печерской Лавре, совершенно по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя Лавры — Ивана Мазепы", — сказал Зеленский.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что фигура гетмана заслуживает полноценного памятника в столице. По его мнению, лучшим местом для него является участок на бульваре Тараса Шевченко, где в декабре 2013 года снесли памятник Владимиру Ленину.

"Масштаб этой личности заслуживает полноценного памятника в столице нашего государства. Считаю, что идеальное место для него существует. Существует с декабря 2013 года на бульваре Шевченко. Я уверен, там, где пал Ленин, там прочно будет стоять Мазепа", — подчеркнул президент.

Памятник Ивана Мазепы. Фото: кадр из видео

Историческая справка

Иван Мазепа был гетманом Левобережной Украины и союзником шведского короля Карла XII во время Северной войны против Московского царства. После перехода Мазепы на сторону Швеции Московская церковь наложила на него анафему, а российская имперская историография на протяжении веков формировала его образ как "предателя".

В то же время современные историки отмечают, что действия Мазепы были попыткой защитить автономию Гетманщины и завоевать большую политическую независимость Украины в условиях усиления контроля со стороны Москвы. В этом контексте его фигура рассматривается как символ борьбы за государственность, а его демонизация в значительной степени связана с имперской политикой России в отношении украинского прошлого.

Новини.LIVE сообщали, что сегодня, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции — государственный праздник в честь принятия Основного закона, который был принят 30 лет назад. Документ закрепил ключевые принципы государственности, права и свободы граждан, а также определил стратегическое направление развития Украины как независимого и демократического государства.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский рассказал о результатах ночной операции украинских сил обороны. По его словам, украинские военные нанесли удар по двум нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Он отметил, что эти действия являются частью усилий по снижению военного потенциала РФ.