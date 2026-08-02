Пограничники установили рекорд: FPV-дрон сбил ZALA на высоте 6,8 км

Разведывательный беспилотник ZALA Z-20. Иллюстративное фото: ZALA Aero

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Операторы FPV-перехватчика "STING" Черниговского пограничного отряда сбили российский разведывательный беспилотник ZALA Z-20 на рекордной высоте — 6858 метров. Это стало самым высоким подтвержденным перехватом среди всех подразделений в Черниговской области.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Новини.LIVE.

Пограничники перехватили вражеский дрон на рекордной высоте

Российский разведывательный беспилотник ZALA Z-20 был сбит операторами FPV-дронов подразделения "STING" 105-го пограничного отряда.

Как отметили в ГПСУ, вражеский БПЛА находился на высоте 6858 метров, однако это не позволило ему остаться незамеченным и избежать поражения.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день это самый высокий подтвержденный перехват российского разведывательного дрона среди всех подразделений, выполняющих задачи на территории Черниговской области.

Разведывательные беспилотники ZALA используются российскими войсками для наблюдения за позициями украинских сил, сбора информации и корректировки ударов.

Пограничники продолжают применять современные технологии и развивать направление беспилотных систем, чтобы эффективно противодействовать воздушной разведке противника.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам президента Украины, в ночь на 2 августа в Саратове, расположенном более чем в 600 километрах от линии фронта, были поражены два важных военных и промышленных объекта — Саратовский нефтеперерабатывающий завод и авиабаза "Энгельс". Кроме того, украинские военные атаковали резервуары на нефтебазе "Людиновская" в Калужской области.

Новини.LIVE писали, что украинские беспилотники атаковали инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенного более чем в 1500 километрах от территории Украины. Предприятие является одним из крупнейших в нефтяной отрасли РФ и имеет мощность переработки около 13 миллионов тонн сырья в год.