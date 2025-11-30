Пограничники уничтожают средства связи РФ — видео

Пограничники уничтожают средства связи россиян. Фото: укадр из видео

Пограничники показали, как уничтожают средства связи и технику россиян. Таким образом они лишают врага возможности координировать действия.

Соответствующее видео Государственная пограничная служба Украины обнародовала в Telegram в воскресенье, 30 ноября.

Пограничники уничтожают средства связи россиян — детали

Итак, в Госпогранслужбе обнародовали видео, на котором видно, как пограничники-пилоты комендатуры "Шквал" точными ударами уничтожают вражеские средства связи и технику.

Таким образом они лишают российских оккупантов возможности координировать свои действия.

Напомним, что в ночь на 28 ноября ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской области России и ряд других важных объектов россиян.

А перед этим в ночь на 27 ноября дроны атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России.