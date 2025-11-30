Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Прикордонники показали, як знищують засоби зв’язку РФ — відео

Прикордонники показали, як знищують засоби зв’язку РФ — відео

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 14:05
Прикордонники знищують засоби зв’язку РФ — відео
Прикордонники знищують засоби зв'язку росіян. Фото: укадр з відео

Прикордонники показали, як знищують засоби зв’язку та техніку росіян. У такий спосіб вони позбавляють ворога можливості координувати дії.

Відповідне відео Державна прикордонна служба України оприлюднила у Telegram у неділю, 30 листопада.

Реклама
Читайте також:

Прикордонники знищують засоби зв'язку росіян — деталі

Отже, у Держприкордонслужбі оприлюднили відео, на якому видно,  як прикордонники-пілоти комендатури "Шквал" точними ударами знищують ворожі засоби зв’язку та техніку.

У такий спосіб вони позбавляють російських окупантів можливості координувати свої дії.

Прикордонники атакували росіян
Скриншот повідомлення ДПСУ/Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 28 листопада ЗСУ атакували НПЗ у Саратовській області Росії та низку інших важливих об'єктів росіян.

А перед цим у ніч проти 27 листопада дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.

росіяни прикордонники обстріли війна в Україні атака ДПСУ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації