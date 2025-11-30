Прикордонники знищують засоби зв’язку РФ — відео

Прикордонники знищують засоби зв'язку росіян. Фото: укадр з відео

Прикордонники показали, як знищують засоби зв’язку та техніку росіян. У такий спосіб вони позбавляють ворога можливості координувати дії.

Відповідне відео Державна прикордонна служба України оприлюднила у Telegram у неділю, 30 листопада.

Прикордонники знищують засоби зв'язку росіян — деталі

Отже, у Держприкордонслужбі оприлюднили відео, на якому видно, як прикордонники-пілоти комендатури "Шквал" точними ударами знищують ворожі засоби зв’язку та техніку.

У такий спосіб вони позбавляють російських окупантів можливості координувати свої дії.

Скриншот повідомлення ДПСУ/Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 28 листопада ЗСУ атакували НПЗ у Саратовській області Росії та низку інших важливих об'єктів росіян.

А перед цим у ніч проти 27 листопада дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.