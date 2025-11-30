Прикордонники знищують засоби зв’язку РФ — відео

Прикордонники показали, як знищують засоби зв’язку РФ — відео
Прикордонники показали, як знищують засоби зв’язку та техніку росіян. У такий спосіб вони позбавляють ворога можливості координувати дії.
Відповідне відео Державна прикордонна служба України оприлюднила у Telegram у неділю, 30 листопада.
Прикордонники знищують засоби зв'язку росіян — деталі
Отже, у Держприкордонслужбі оприлюднили відео, на якому видно, як прикордонники-пілоти комендатури "Шквал" точними ударами знищують ворожі засоби зв’язку та техніку.
У такий спосіб вони позбавляють російських окупантів можливості координувати свої дії.
Нагадаємо, що у ніч проти 28 листопада ЗСУ атакували НПЗ у Саратовській області Росії та низку інших важливих об'єктів росіян.
А перед цим у ніч проти 27 листопада дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.
