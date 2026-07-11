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Главная Новости дня Погода завтра в Украине: синоптики предупредили о грозах в некоторых областях

Погода завтра в Украине: синоптики предупредили о грозах в некоторых областях

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 23:46
Прогноз погоды в Украине на 12 июля — ожидаются дожди и грозы
Женщины с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

В Украине в воскресенье, 12 июля, сохранится комфортная летняя погода. По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов температура будет оставаться в пределах сезонной нормы, однако в некоторых областях возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и сервис Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз от Meteoprog

По данным сервиса, теплее всего будет на юге страны, где воздух прогреется до +31 °C. В большинстве областей днем ожидается +21…+28 °C.

Погода завтра в Украине: синоптики предупредили о грозах в некоторых областях - фото 1
Прогноз погоды на 12 июля. Фото: Meteoprog

Осадки прогнозируются преимущественно на севере, востоке и местами в центральных регионах. На западе страны будет преобладать переменная облачность, а дожди будут носить локальный характер. На юге в основном будет сухо и солнечно.

Прогноз от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре также прогнозируют переменную облачность по всей стране. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

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Прогноз погоды на 12 июля. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +9…+14 °C, днем +20…+25 °C. В южных и юго-восточных областях ночью ожидается +13…+18 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +23…+28 °C.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Франции уже несколько недель продолжается волна аномальной жары. Из-за рекордно высоких температур власти регулярно вводят дополнительные меры безопасности, чтобы снизить риски для здоровья людей во время массовых мероприятий.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле прогнозируется повышенная солнечная активность, из-за чего Землю будут периодически накрывать магнитные бури различной интенсивности. Такие геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие метеозависимых людей и работу техники.

Укргидрометцентр Украина погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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