Прогноз погоди в Україні на 12 липня — очікуються дощі й грози

Жінки з парасольками. Фото: Новини.LIVE

В Україні у неділю, 12 липня, збережеться комфортна літня погода. За прогнозами синоптиків, у більшості регіонів температура залишатиметься в межах сезонної норми, однак у частині областей можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та сервіс Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз від Meteoprog

За даними сервісу, найтепліше буде на півдні країни, де повітря прогріється до +31 °C. У більшості областей вдень очікується +21…+28 °C.

Прогноз погоди на 12 липня. Фото: Meteoprog

Опади прогнозують переважно на півночі, сході та місцями в центральних регіонах. На заході країни переважатиме мінлива хмарність, а дощі матимуть локальний характер. На півдні здебільшого буде сухо та сонячно.

Прогноз від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі також прогнозують мінливу хмарність по всій країні. Місцями можливі короткочасні дощі та грози.

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Прогноз погоди на 12 липня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде південно-західний із переходом на північно-західний, швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °C, вдень +20…+25 °C. У південних і південно-східних областях вночі очікується +13…+18 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 °C.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Франції вже кілька тижнів триває хвиля аномальної спеки. Через рекордно високі температури влада регулярно запроваджує додаткові заходи безпеки, щоб зменшити ризики для здоров'я людей під час масових заходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні прогнозується підвищена сонячна активність, через що Землю періодично накриватимуть магнітні бурі різної інтенсивності. Такі геомагнітні коливання можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей та роботу техніки.