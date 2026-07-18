Погода в Украине завтра: синоптики предупредили о грозах

Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В субботу, 18 июля, в Украине будет преобладать теплая летняя погода. В большинстве регионов осадков не прогнозируется, однако в западных областях пройдут дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и сервис Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей ожидается небольшая облачность без осадков. Только в западных регионах днем прогнозируются умеренные, местами значительные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Синоптическая карта на 18–19 июля. Фото: Facebook/Наталка Диденко

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °C, днём — +22…+27 °C. На западе и юго-западе страны будет жарче — +26…+31 °C.

Прогноз погоды от Meteoprog

По данным Meteoprog, в центральных, северных, южных и восточных областях будет преобладать переменная облачность, а погода в основном будет сухой. Местами в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях возможны кратковременные дожди и грозы.

Погода в Украине на 18 июля. Фото: Meteoprog

Наиболее нестабильная погода ожидается на западе Украины. Во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях прогнозируются дожди, грозы, а местами — сильные ливни.

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