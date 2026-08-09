До +33 °C и грозы: какая погода будет в Украине сегодня

Девушки охлаждаются в жару на улице Киева. Фото: Reuters

Альбина Заречная Редактор

В воскресенье, 9 августа, в Украине ожидается переменная облачность. В разных регионах погода будет отличаться: в некоторых областях пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории будет преимущественно сухо.

Об этом сообщают Укргидрометеоцентр и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз Укргидрометцентра на 9 августа

По данным Укргидрометцентра, ночью местами пройдут кратковременные дожди и грозы в большинстве северных и центральных областей. Днем осадки местами ожидаются на востоке и юго-востоке Украины. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Ветер преимущественно северный, 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +12...+17 °C, днем — +22...+27 °C. В южных и восточных областях, а также в Днепропетровской области ночью будет +18...+23 °C, днем воздух прогреется до +28...+33 °C.

Карта погоды в Украине на 9 августа 2026 года. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз Meteoprog на 9 августа

В центральных областях будет преобладать солнечная и сухая погода. В Винницкой, Черкасской и Полтавской областях днем ожидается около +27...+28 °C, в Кировоградской области — до +29 °C. В Днепропетровской области будет теплее — до +29 °C, местами возможны кратковременные дожди.

В Киевской и Житомирской областях прогнозируется преимущественно ясная погода без значительных осадков, дневная температура составит +24...+25 °C. В Черниговской и Сумской областях возможны дожди, дневная температура — около +22...+25 °C.

В западных областях ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Днем температура составит +24...+28 °C. Самые высокие показатели прогнозируют в Закарпатье — до +28 °C.

На востоке ожидается переменная облачность. В Донецкой и Луганской областях местами возможны кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +29...+30 °C, в Харьковской области — до +29 °C.

На юге будет теплее всего. Днем температура составит +29...+32 °C. В Запорожской и Херсонской областях местами возможны кратковременные дожди и грозы. В Одесской и Николаевской областях ожидается преимущественно солнечная погода — до +30...+31 °C.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на официальные данные Центра прогнозирования космической погоды NOAA сообщал, что в августе 2026 года ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности. Они могут вызвать кратковременные изменения магнитного поля Земли. В целом же геомагнитная обстановка в течение месяца будет преимущественно спокойной.

Также Новини.LIVE сообщал, что последний месяц лета 2026 года в Украине может оказаться теплее и засушливее климатической нормы. Причиной называют приток горячих воздушных масс из Северной Африки и Малой Азии. По прогнозам метеорологов, средняя температура в августе будет на 1–3 °C выше нормы, а на юге и востоке страны в отдельные периоды температура может достигать +41 °C.