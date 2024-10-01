Пылевая буря в Украине — В Минздраве объяснили, как уменьшить влияние на здоровье

Ухудшение качества воздуха из-за пыли — Минздрав сообщил, как долго продлиться
В Украине ситуация с загрязненным воздухом удержится до конца недели. Смена направления ветра улучшит ситуацию уже на выходных.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины во вторник, 1 октября.
Что советуют в Минздраве
В Минздраве отмечают, что ухудшение качества воздуха произошло из-за попадания пыли из района Каспия.
"Ситуация удержится предварительно до пятницы, 4 октября, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное", — говорится в сообщении.
Министерство здравоохранения также предоставило рекомендации, как защититься от загрязненного воздуха:
- не выходите на улицу без необходимости
- выключите вентиляционные системы
- используйте защитную маску
- принимайте душ
- проводите влажную уборку дома
- закройте окна и двери
- пейте воду
Напомним, 1 и 2 октября в Киеве ожидается ухудшение качества воздуха. Городская администрация призывает жителей столицы придерживаться рекомендаций медиков.
Также мы писали, что 30 сентября пылевая буря накрыла ряд украинских городов. Зафиксировано серьезное ухудшение качества воздуха.
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