Пылевая буря в Украине — В Минздраве объяснили, как уменьшить влияние на здоровье

Смог над Киевом. Иллюстративное фото: Kyiv Post

В Украине ситуация с загрязненным воздухом удержится до конца недели. Смена направления ветра улучшит ситуацию уже на выходных.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины во вторник, 1 октября.

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В Минздраве отмечают, что ухудшение качества воздуха произошло из-за попадания пыли из района Каспия.

"Ситуация удержится предварительно до пятницы, 4 октября, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное", — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения также предоставило рекомендации, как защититься от загрязненного воздуха:

не выходите на улицу без необходимости

выключите вентиляционные системы

используйте защитную маску

принимайте душ

проводите влажную уборку дома

закройте окна и двери

пейте воду

Рекомендации по защите от загрязненного воздуха. Фото: МОЗ

Напомним, 1 и 2 октября в Киеве ожидается ухудшение качества воздуха. Городская администрация призывает жителей столицы придерживаться рекомендаций медиков.

Также мы писали, что 30 сентября пылевая буря накрыла ряд украинских городов. Зафиксировано серьезное ухудшение качества воздуха.