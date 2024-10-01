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Ухудшение качества воздуха из-за пыли — Минздрав сообщил, как долго продлиться

1 октября 2024 09:08
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Пылевая буря в Украине — В Минздраве объяснили, как уменьшить влияние на здоровье
Смог над Киевом. Иллюстративное фото: Kyiv Post
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Украине ситуация с загрязненным воздухом удержится до конца недели. Смена направления ветра улучшит ситуацию уже на выходных.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины во вторник, 1 октября.

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В Минздраве отмечают, что ухудшение качества воздуха произошло из-за попадания пыли из района Каспия.

"Ситуация удержится предварительно до пятницы, 4 октября, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное", — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения также предоставило рекомендации, как защититься от загрязненного воздуха:

  • не выходите на улицу без необходимости
  • выключите вентиляционные системы
  • используйте защитную маску
  • принимайте душ
  • проводите влажную уборку дома
  • закройте окна и двери
  • пейте воду
Как уменьшить влияние загрязненного воздуха из-за пылевой бури
Рекомендации по защите от загрязненного воздуха. Фото: МОЗ

Напомним, 1 и 2 октября в Киеве ожидается ухудшение качества воздуха. Городская администрация призывает жителей столицы придерживаться рекомендаций медиков.

Также мы писали, что 30 сентября пылевая буря накрыла ряд украинских городов. Зафиксировано серьезное ухудшение качества воздуха.

Минздрав Киев Украина загрязнение воздуха буря смог

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