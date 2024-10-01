Пилова буря в Україні — У МОЗ пояснили, як зменшити вплив на здоров'я

Смог над Києвом. Ілюстративне фото: Kyiv Post

В Україні ситуація із забрудненим повітрям утримається до кінця тижня. Зміна напрямку вітру покращить ситуацію вже на вихідних.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України у вівторок, 1 жовтня.

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У МОЗ зазначають, що погіршення якості повітря сталося через потрапляння пилу з району Каспію.

"Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, 4 жовтня, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний", — йдеться у повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я також надало рекомендації, як захиститися від забрудненого повітря:

не виходьте на вулицю без нагальної потреби

вимкніть вентиляційні системи

використовуйте захисну маску

приймайте душ

проводьте вологе прибирання вдома

зачиніть вікна та двері

пийте воду

Рекомендації щодо того, як захиститися від забрудненого повітря. Фото: МОЗ

Нагадаємо, 1 та 2 жовтня у Києві очікується погіршенні якості повітря. Міська адміністрація закликає жителів столиці дотримуватись рекомендацій медиків.

Також ми писали, що 30 вересня пилова буря накрила низку українських міст. Зафіксовано серйозне погіршення якості повітря.