Пилова буря в Україні — експерти попередили про значне погіршення якості повітря

Українське місто накрила пилова буря. Фото: скриншот

У понеділок, 30 вересня, пилова буря накрила низку українських міст. Зафіксовано серйозне погіршення якості повітря.

Про це повідомили у Сумському обласному центрі з гідрометеорології.

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У гідрометцентрі наголосили, що серйозне погіршення якості повітря зафіксували в східних та північно-східних регіонах України через пил та смог.

"Якщо пил занесло із Каспію, то смог походить з Росії. Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув північний вітер", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільша концентрація часточок у повітрі зараз фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині.

"Краще обмежити перебування на вулиці і зачинити вікна", — додали у центрі з гідрометеорології.

Пилова буря та смог над Україною. Фото: Сумський обласний центр з гідрометеорології

Водночас, українці у соцмережах публікують відео, на яких можна побачити пилову завісу над містами.

Також жителі міст скаржаться на неприємний запах і важкість у повітрі, що ускладнює дихання.

За інформацією моніторингового сервісу Windy, хмара пилу рухається зі сторони Узбекистану.

Хмара пилу рухається зі сторони Узбекистану. Фото: Windy

Нагадаємо, упродовж всього наступного тижня, 30 вересня — 6 жовтня, очікується достатньо тепла погода. Дощі вірогідні у другій половині тижня, але вони не охоплять всю територію.

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