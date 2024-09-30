Пылевая буря в Украине — эксперты предупредили о значительном ухудшении качества воздуха

Украинский город накрыла пылевая буря. Фото: скриншот

В понедельник, 30 сентября, пылевая буря накрыла ряд украинских городов. Зафиксировано серьезное ухудшение качества воздуха.

Об этом сообщили в Сумском областном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Что известно о пылевой буре

В гидрометцентре отметили, что серьезное ухудшение качества воздуха было зафиксировано в восточных и северо-восточных регионах Украины из-за пыли и смога.

"Если пыль занесло из Каспия, то смог движется из России. Там сейчас масштабные лесные пожары. Всю эту смесь из пыли и смога притянул северный ветер", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшая концентрация частиц в воздухе сейчас фиксируется в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.

"Лучше ограничить пребывание на улице и закрыть окна", — добавили в центре гидрометеорологии.

Пылевая буря и смог над Украиной. Фото: Сумский областной центр по гидрометеорологии

В то же время украинцы в соцсетях публикуют видео, на которых можно увидеть пылевой занавес над городами.

Также жители городов жалуются на неприятный запах и тяжесть в воздухе, что затрудняет дыхание.

По информации мониторингового сервиса Windy, облако пыли двигается со стороны Узбекистана.

Облако пыли двигается со стороны Узбекистана. Фото: Windy

Напомним, на протяжении всей следующей недели, 30 сентября — 6 октября, ожидается достаточно теплая погода. Дожди возможны во второй половине недели, но они не охватят всю территорию.

Также мы писали, что в Киеве во время грозы молния попала в дом, в результате чего произошел пожар.