Пылевая буря в Украине — эксперты предупредили о значительном ухудшении качества воздуха

Украину накрыла пылевая буря — видео
В понедельник, 30 сентября, пылевая буря накрыла ряд украинских городов. Зафиксировано серьезное ухудшение качества воздуха.
Об этом сообщили в Сумском областном центре по гидрометеорологии.
Что известно о пылевой буре
В гидрометцентре отметили, что серьезное ухудшение качества воздуха было зафиксировано в восточных и северо-восточных регионах Украины из-за пыли и смога.
"Если пыль занесло из Каспия, то смог движется из России. Там сейчас масштабные лесные пожары. Всю эту смесь из пыли и смога притянул северный ветер", — говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшая концентрация частиц в воздухе сейчас фиксируется в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.
"Лучше ограничить пребывание на улице и закрыть окна", — добавили в центре гидрометеорологии.
В то же время украинцы в соцсетях публикуют видео, на которых можно увидеть пылевой занавес над городами.
Также жители городов жалуются на неприятный запах и тяжесть в воздухе, что затрудняет дыхание.
По информации мониторингового сервиса Windy, облако пыли двигается со стороны Узбекистана.
Напомним, на протяжении всей следующей недели, 30 сентября — 6 октября, ожидается достаточно теплая погода. Дожди возможны во второй половине недели, но они не охватят всю территорию.
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