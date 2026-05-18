Подорожало все топливо: цены на АЗС Запорожья сегодня

Цены на топливо в Запорожье. Фото: Новини.LIVE

На автозаправках Запорожья зафиксировали существенную разницу в стоимости топлива в зависимости от сети. Кое-где премиальный бензин А-95 уже превысил отметку в 70 грн за литр, а дизель продают почти по 85 грн.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Цены на топливо в Запорожье 18 мая

На одной из АЗС сети Euro 5 стоимость бензина А-95 составляет 71,99 грн за литр, А-95 Euro — 64,49 грн, а А-92 — 61,99 грн. Дизельное топливо там продают по 84,99 грн, дизель Euro по 79,99 грн, автогаз — 45,99 грн.

Цены на топливо на АЗС Euro 5 в Запорожье. Фото: Новини.LIVE

В то же время на заправке ZaporozhOilGroup цены несколько ниже:

бензин А-95 — 63 грн за литр,

бензин А-95 Euro — 70 грн за литр,

бензин А-92 Euro — 60 грн за литр,

дизель Euro — 86 грн за литр,

автогаз — 46,50 грн за литр.

Цены на топливо на АЗС ZaporozhOilGroup. Фото: Новини.LIVE

Самую высокую цену среди зафиксированных показала сеть UPG. Там дизельное топливо DP Nano 100 стоит 83,90 грн за литр, UPG 95 — 77,90 грн, бензин А-95 — 75,90 грн, а дизель — 84,90 грн.

Читайте также:

Цены на топливо на АЗС UPG в Запорожье. Фото: Новини.LIVE

В то же время автогаз остается самым дешевым видом топлива в городе — его цена колеблется в пределах 45-47 грн за литр.

Средняя стоимость топлива в Запорожье 18 мая. Фото: скриншот/Минфин

Как писали Новини.LIVE, 18 мая резкого удешевления топлива в Украине пока не замечено. Стоимость базового бензина А-95 в национальных и региональных сетях варьируется от 68,49 до 78,90 гривны за литр.

Также мы писали, что с 1 мая в Украине продлили кэшбэк на топливо для водителей до 31 мая. Однако в этом месяце максимальный лимит возврата средств для одного пользователя составляет 500 грн. Ранее это было 1000 грн.