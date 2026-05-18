Подорожчало усе пальне: ціни на АЗС Запоріжжя сьогодні

На автозаправках Запоріжжя зафіксували суттєву різницю у вартості пального залежно від мережі. Подекуди преміальний бензин А-95 вже перевищив позначку у 70 грн за літр, а дизель продають майже по 85 грн.

Ціни на пальне у Запоріжжі 18 травня

На одній із АЗС мережі Euro 5 вартість бензину А-95 становить 71,99 грн за літр, А-95 Euro — 64,49 грн, а А-92 — 61,99 грн. Дизельне пальне там продають по 84,99 грн, дизель Euro по 79,99 грн, автогаз — 45,99 грн.

Водночас на заправці ZaporozhOilGroup ціни дещо нижчі:

бензин А-95 — 63 грн за літр,

бензин А-95 Euro — 70 грн за літр,

бензин А-92 Euro — 60 грн за літр,

дизель Euro — 86 грн за літр,

автогаз — 46,50 грн за літр.

Найвищу ціну серед зафіксованих показала мережа UPG. Там дизельне пальне DP Nano 100 коштує 83,90 грн за літр, UPG 95 — 77,90 грн, бензин А-95 — 75,90 грн, а дизель — 84,90 грн.

Водночас автогаз залишається найдешевшим видом пального у місті — його ціна коливається у межах 45-47 грн за літр.

Як писали Новини.LIVE, 18 травня різкого здешевшання пального в Україні поки що не помічено. Вартість базового бензину А-95 у національних і регіональних мережах варіюється від 68,49 до 78,90 гривні за літр.

Також ми писали, що з 1 травня в Україні подовжили кешбек на пальне для водіїв до 31 травня. Однак цього місяця максимальний ліміт повернення коштів для одного користувача становить 500 грн. Раніше це було 1000 грн.