Подорожчало усе пальне: ціни на АЗС Запоріжжя сьогодні

Подорожчало усе пальне: ціни на АЗС Запоріжжя сьогодні

Дата публікації: 18 травня 2026 14:34
Подорожчало усе пальне: ціни на АЗС Запоріжжя сьогодні
Ціни на пальне у Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE

На автозаправках Запоріжжя зафіксували суттєву різницю у вартості пального залежно від мережі. Подекуди преміальний бензин А-95 вже перевищив позначку у 70 грн за літр, а дизель продають майже по 85 грн.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Ціни на пальне у Запоріжжі 18 травня

На одній із АЗС мережі Euro 5 вартість бензину А-95 становить 71,99 грн за літр, А-95 Euro — 64,49 грн, а А-92 — 61,99 грн. Дизельне пальне там продають по 84,99 грн, дизель Euro по 79,99 грн, автогаз — 45,99 грн.

Ціни на пальне у Запоріжжі 18 травня
Ціни на пальне на АЗС Euro 5 в Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE

Водночас на заправці ZaporozhOilGroup ціни дещо нижчі:

  • бензин А-95 — 63 грн за літр,
  • бензин А-95 Euro — 70 грн за літр,
  • бензин А-92 Euro — 60 грн за літр,
  • дизель Euro — 86 грн за літр,
  • автогаз — 46,50 грн за літр.
Вартість пального у Запоріжжі 18 травня
Ціни на пальне на АЗС ZaporozhOilGroup. Фото: Новини.LIVE

Найвищу ціну серед зафіксованих показала мережа UPG. Там дизельне пальне DP Nano 100 коштує 83,90 грн за літр, UPG 95 — 77,90 грн, бензин А-95 — 75,90 грн, а дизель — 84,90 грн.

Скільки коштує пальне в Запоріжжі 18 травня
Ціни на пальне на АЗС UPG в Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE

Водночас автогаз залишається найдешевшим видом пального у місті — його ціна коливається у межах 45-47 грн за літр.

Середня варість пального у Запоріжжі 18 травня. Фото: скриншот/Мінфін

Як писали Новини.LIVE, 18 травня різкого здешевшання пального в Україні поки що не помічено. Вартість базового бензину А-95 у національних і регіональних мережах варіюється від 68,49 до 78,90 гривні за літр. 

Також ми писали, що з 1 травня в Україні подовжили кешбек на пальне для водіїв до 31 травня. Однак цього місяця максимальний ліміт повернення коштів для одного користувача становить 500 грн. Раніше це було 1000 грн. 

