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Подоляк рассказал, получит ли Украина помощь от США

19 декабря 2023 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Помощь США Украине: какая сумма и когда получит
Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В США есть четкое понимание как среди представителей Демократической, так и Республиканской партии о том, что Россия должна проиграть войну в Украине.

Сложные политические дискуссии, которые продолжаются в США, призваны повысить шансы продавить свои требования в том числе и относительно миграционной политики США.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В частности, политик не считает, что Украина может проиграть из-за того, что пока что не получает помощь от партнеров. Иначе это будет проигрыш глобального лидерства демократии как таковой и, соответственно, доминирования авторитарной России, к которой присоединятся многие другие страны.

Следовательно, цена в 61 млрд долларов помощи, которую США планируют выделить Украине на 2024 год, это цена на сегодня.

"Завтра она может составить уже 600 млрд и это только на собственную безопасность, о которой еще предстоит заботиться. Поэтому вопрос архитектуры безопасности можно решить за счет того, что Украина уже в войне, и она может окончательно уничтожить потенциал доминирования РФ", — убежден Подоляк.

Джо Байден и Владимир Зеленский
Украинская делегация с визитом в США. Фото: ОП

На уточнение журналистки издания о том, настроен ли Подоляк положительно на получение военной помощи от США, политик ответил, что это объективный исторический процесс.

"Вы или выигрываете фундаментальную войну в восточной Европе или проигрываете. Тогда вы постепенно теряете влияние на глобальный политический процесс. Сложно себе представить, что цена в 61 млрд для США — это не цена их глобального лидерства. Разве эта сумма может помешать продолжению этого доминирования в мире? Это будет странно", - подытожил Подоляк.

Напомним, по словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби, президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что хочет захватить Украину.

По его словам, представители Республиканской партии США должны были услышать слова российского диктатора.

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