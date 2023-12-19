Допомога США Україні: яка сума та коли отримає

Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

У США є чітке розуміння, як серед представників Демократичної, так і Республіканської партії про те, що Росія повинна програти війну в Україні.

Складні політичні дискусії, які наразі тривають у США, покликані на підвищення шансів продавити свої вимоги в тому числі і щодо міграційної політики США.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Зокрема, політик не вважає, що Україна може програти через брак допомоги партнерів. Інакше це буде програш глобального лідерства демократії як такої і відповідно домінування авторитарної Росії, до якої доєднається багато інших країн.

Відтак ціна у 61 млрд доларів допомоги, яку США планують виділити Україна на 2024 рік, є ціною станом на сьогодні.

"Завтра вона може становити вже 600 млдр і це лише на власну безпеку, якою ще треба буде опікуватися. Тому питання безпекової архітектури можна вирішити за рахунок того, що Україна вже у війні, і вона може остаточно знищити потенціал домінування РФ", — переконаний Подоляк.

Михайло Подоляк

На уточнення журналістки видання про те, чи налаштований Подоляк позитивно щодо отримання військової допомоги від США, політик відповів, що це об'єктивний історичний процес.

"Ви або виграєте фундаментальну війну у східній Європі або програєте. Тоді ви поступово втрачаєте вплив на глобальний політичний процес. Складно собі уявити, що ціна у 61 млдр для США — це не ціна їхнього глобального лідерства. Хіба ця сума може стати на заваді для продовження цього домінування у світі? Це буде дивно", — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, за словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джона Кірбі, президент РФ Володимир Путін вкотре наголосив, що хоче захопити Україну. За його словами, представники Республіканської партії США повинні були почути слова російського диктатора.