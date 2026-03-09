Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Доходы госбюджета за два месяца превысили прошлогодние показатели

Доходы госбюджета за два месяца превысили прошлогодние показатели

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 15:20
Основными источниками поступлений в бюджет стали налоги на импорт и доходы граждан
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

За январь–февраль 2026 года в государственный бюджет поступило 302,5 млрд гривен от налогов, сборов и обязательных платежей. Это на 41,7 млрд грн больше, чем за тот же период 2025 года, что соответствует росту почти на 16% без учёта грантов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы.

Реклама
Читайте также:

Анализ бюджета за два месяца года

По словам нардепа, в феврале доходы общего фонда Госбюджета (без грантов) по сравнению с январем увеличились и составили 161,9 млрд гривен.

"Наполнение бюджета является напряженным, но не без позитива. Всего за два месяца 2026 года в общий фонд государственного бюджета от налогов, сборов и обязательных платежей поступило 302,5 млрд грн, недополучено 5,9 млрд гривен (1,9% к плану)", — говорится в сообщении.

Основными источниками бюджета были:

  • импортный НДС (получено 87,7 млрд гривен);
  • НДС с произведенных в Украине товаров (58,8 млрд гривен уже за вычетом возмещенного НДС);
  • НДФЛ и военный сбор (61,4 млрд гривен);
  • импортный акциз (27,8 млрд гривен);
  • внутренний акциз (17,3 млрд гривен);
  • налог на прибыль (17,2 млрд гривен);
  • рентная плата (10,1 млрд гривен);
  • ввозная пошлина (8,9 млрд гривен).

"Не выполнен план от: НДС с произведенных в Украине товаров на 8,2 млрд грн (или на 12,2%), импортного НДС на 6,3 млрд грн (или на 6,7%) и ввозной пошлины на 489,6 млн грн (или на 5,2%)", — пояснила глава комитета.

Кроме того, в течение двух месяцев Украина получила и направила на проведение расходов 164,3 млрд гривен международной помощи. Большинство этих средств поступило в рамках инструмента ERA Loans. От облигаций внутреннего государственного займа на финансирование общего фонда госбюджета было направлено 125,8 млрд гривен.

С начала 2026 года средства из общего фонда бюджета были использованы на:

  • оборону — 327,4 млрд гривен или 59,9% всех расходов общего фонда;
  • погашение долга (внутреннего и внешнего) — 108,1 млрд гривен;
  • социальную защиту и поддержку ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) — 68,5 млрд гривен;
  • обслуживание долга (внешнего и внутреннего) — 49,4 млрд гривен;
  • базовую и дополнительные дотации + субвенции местным бюджетам (вместе) — 36,2 млрд гривен;
  • программу медицинских гарантий — 25,9 млрд гривен;
  • зарплаты учителей в школах (учитывая повышение окладов на 30% и доплаты) — 24,5 млрд гривен.

Пидласа подытожила, что в целом расходы общего фонда государственного бюджета за январь-февраль проведено на почти 546,5 млрд гривен и это лишь на 15,3% меньше плана.

Может ли Украина столкнуться с финансовым кризисом

Недавно голова комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украине может не хватить расходов.

Также мы писали, куда уходят деньги украинцев, в частности налоги ФЛП.

госбюджет деньги Роксолана Пидласа доходы бюджет
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации