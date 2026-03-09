Основными источниками поступлений в бюджет стали налоги на импорт и доходы граждан

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

За январь–февраль 2026 года в государственный бюджет поступило 302,5 млрд гривен от налогов, сборов и обязательных платежей. Это на 41,7 млрд грн больше, чем за тот же период 2025 года, что соответствует росту почти на 16% без учёта грантов.

Анализ бюджета за два месяца года

По словам нардепа, в феврале доходы общего фонда Госбюджета (без грантов) по сравнению с январем увеличились и составили 161,9 млрд гривен.

"Наполнение бюджета является напряженным, но не без позитива. Всего за два месяца 2026 года в общий фонд государственного бюджета от налогов, сборов и обязательных платежей поступило 302,5 млрд грн, недополучено — 5,9 млрд гривен (1,9% к плану)", — говорится в сообщении.

Основными источниками бюджета были:

импортный НДС (получено 87,7 млрд гривен);

НДС с произведенных в Украине товаров (58,8 млрд гривен уже за вычетом возмещенного НДС);

НДФЛ и военный сбор (61,4 млрд гривен);

импортный акциз (27,8 млрд гривен);

внутренний акциз (17,3 млрд гривен);

налог на прибыль (17,2 млрд гривен);

рентная плата (10,1 млрд гривен);

ввозная пошлина (8,9 млрд гривен).

"Не выполнен план от: НДС с произведенных в Украине товаров — на 8,2 млрд грн (или на 12,2%), импортного НДС — на 6,3 млрд грн (или на 6,7%) и ввозной пошлины — на 489,6 млн грн (или на 5,2%)", — пояснила глава комитета.

Кроме того, в течение двух месяцев Украина получила и направила на проведение расходов 164,3 млрд гривен международной помощи. Большинство этих средств поступило в рамках инструмента ERA Loans. От облигаций внутреннего государственного займа на финансирование общего фонда госбюджета было направлено 125,8 млрд гривен.

С начала 2026 года средства из общего фонда бюджета были использованы на:

оборону — 327,4 млрд гривен или 59,9% всех расходов общего фонда;

погашение долга (внутреннего и внешнего) — 108,1 млрд гривен;

социальную защиту и поддержку ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) — 68,5 млрд гривен;

обслуживание долга (внешнего и внутреннего) — 49,4 млрд гривен;

базовую и дополнительные дотации + субвенции местным бюджетам (вместе) — 36,2 млрд гривен;

программу медицинских гарантий — 25,9 млрд гривен;

зарплаты учителей в школах (учитывая повышение окладов на 30% и доплаты) — 24,5 млрд гривен.

Пидласа подытожила, что в целом расходы общего фонда государственного бюджета за январь-февраль проведено на почти 546,5 млрд гривен и это лишь на 15,3% меньше плана.

Может ли Украина столкнуться с финансовым кризисом

