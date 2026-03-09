Видатки та доходи бюджету за перші два місяці 2026 року — основні напрями

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

За перші два місяці 2026 року до загального фонду державного бюджету від податків, зборів та обов’язкових платежів надійшло 302,5 млрд гривень. Таким чином доходи без грантів майже на 16% (або на 41,7 млрд гривень) перевищують обсяги аналогічного періоду в 2025 році.

Аналіз бюджету за два місяці року

За словами нардепки, у лютому доходи загального фонду Держбюджету (без грантів) порівняно із січнем збільшилися і становили 161,9 млрд гривень.

"Наповнення бюджету є напруженим, але не без позитиву. Всього за два місяці 2026 року до загального фонду державного бюджету від податків, зборів та обов’язкових платежів надійшло 302,5 млрд грн, недоотримано — 5,9 млрд гривень (1,9% до плану)", — йдеться в повідомленні.

Основними джерелами бюджету були:

імпортний ПДВ (отримано 87,7 млрд гривень);

ПДВ з вироблених в Україні товарів (58,8 млрд гривень вже за вирахунком відшкодованого ПДВ);

ПДФО та військовий збір (61,4 млрд гривень);

імпортний акциз (27,8 млрд гривень);

внутрішній акциз (17,3 млрд гривень);

податок на прибуток (17,2 млрд гривень);

рентна плата (10,1 млрд гривень);

ввізне мито (8,9 млрд гривень).

"Не виконано план від: ПДВ з вироблених в Україні товарів — на 8,2 млрд грн (або на 12,2%), імпортного ПДВ — на 6,3 млрд грн (або на 6,7%) та ввізного мита — на 489,6 млн грн (або на 5,2%)", — пояснила голова комітету.

Крім того, протягом двох місяців Україна отримала і спрямувала на проведення видатків 164,3 млрд гривень міжнародної допомоги. Більшість цих коштів надійшла в рамках інструменту ERA Loans. Від облігацій внутрішньої державної позики на фінансування загального фонду держбюджету було спрямовано 125,8 млрд гривень.

Із початку 2026 року кошти з загального фонду бюджету було використано на:

оборону — 327,4 млрд гривень або 59,9% усіх видатків загального фонду;

Підласа підсумувала, що загалом видатки загального фонду державного бюджету за січень-лютий проведено на майже 546,5 млрд гривень і це лише на 15,3% менше плану.

Чи може Україна зіткнутися з фінансовою кризою

Нещодавно г олова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україні може забракнути видатків.

Також ми писали, куди йдуть гроші українців, зокрема податки ФОП.