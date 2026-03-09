Видатки та доходи бюджету за перші два місяці 2026 року — основні напрями

Доходи держбюджету за два місяці перевищили минулорічні показники
За перші два місяці 2026 року до загального фонду державного бюджету від податків, зборів та обов’язкових платежів надійшло 302,5 млрд гривень. Таким чином доходи без грантів майже на 16% (або на 41,7 млрд гривень) перевищують обсяги аналогічного періоду в 2025 році.
Аналіз бюджету за два місяці року
За словами нардепки, у лютому доходи загального фонду Держбюджету (без грантів) порівняно із січнем збільшилися і становили 161,9 млрд гривень.
"Наповнення бюджету є напруженим, але не без позитиву. Всього за два місяці 2026 року до загального фонду державного бюджету від податків, зборів та обов’язкових платежів надійшло 302,5 млрд грн, недоотримано — 5,9 млрд гривень (1,9% до плану)", — йдеться в повідомленні.
Основними джерелами бюджету були:
- імпортний ПДВ (отримано 87,7 млрд гривень);
- ПДВ з вироблених в Україні товарів (58,8 млрд гривень вже за вирахунком відшкодованого ПДВ);
- ПДФО та військовий збір (61,4 млрд гривень);
- імпортний акциз (27,8 млрд гривень);
- внутрішній акциз (17,3 млрд гривень);
- податок на прибуток (17,2 млрд гривень);
- рентна плата (10,1 млрд гривень);
- ввізне мито (8,9 млрд гривень).
"Не виконано план від: ПДВ з вироблених в Україні товарів — на 8,2 млрд грн (або на 12,2%), імпортного ПДВ — на 6,3 млрд грн (або на 6,7%) та ввізного мита — на 489,6 млн грн (або на 5,2%)", — пояснила голова комітету.
Крім того, протягом двох місяців Україна отримала і спрямувала на проведення видатків 164,3 млрд гривень міжнародної допомоги. Більшість цих коштів надійшла в рамках інструменту ERA Loans. Від облігацій внутрішньої державної позики на фінансування загального фонду держбюджету було спрямовано 125,8 млрд гривень.
Із початку 2026 року кошти з загального фонду бюджету було використано на:
- оборону — 327,4 млрд гривень або 59,9% усіх видатків загального фонду;
- погашення боргу (внутрішнього і зовнішнього) — 108,1 млрд гривень;
- соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) — 68,5 млрд гривень;
- обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) — 49,4 млрд гривень;
- базову і додаткові дотації + субвенції місцевим бюджетам (разом) — 36,2 млрд гривень;
- програму медичних гарантій — 25,9 млрд гривень;
- зарплати вчителів в школах (враховуючи підвищення окладів на 30% і доплати) — 24,5 млрд гривень.
Підласа підсумувала, що загалом видатки загального фонду державного бюджету за січень-лютий проведено на майже 546,5 млрд гривень і це лише на 15,3% менше плану.
Чи може Україна зіткнутися з фінансовою кризою
Нещодавно голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україні може забракнути видатків.
